Lolita Flores nos desvela cómo se encuentra Elena Furiase tras dar a luz a su hija Nala

MADRID, 7 (CHANCE)

El pasado miércoles Elena Furiase anunciaba a través de sus redes sociales que había dado a luz a su hija Nala, una noticia que llenaba de felicidad a toda la familia y que sorprendía a todos sus seguidores por no saber que ya había sucedido el momento tan esperado por la actriz.

Este jueves hemos podido hablar con Lolita Flores, que se mostraba radiante de felicidad ante el nacimiento de su nieta Nala, y nos desvelaba a quién se parece la pequeña: "Tengo una nieta maravillosa, es igual que Elena de chiquitita y, bueno, felices".

La artista nos aseguraba que todo ha ido "muy bien" y que tanto su hija como su nieta están "maravillosa, perfectas las dos". En cuanto a cómo ha sido el parto: "Eso ya que lo cuente ella cuando quiera. Nada, ha sido cesárea, pesó 3 kilos 360, está estupenda. Ya sabéis todos que se llama Nala porque es un regalo del cielo así que estamos felices".

Típico en muchas familias donde hay un hermano mayor, Lolita nos confiesa que su nieto ya ha conocido a su hermanita y no tiene celos de ella: "No porque como es hembra y la ve tan chiquitita". No cabe duda de que este verano podrán disfrutar de unas vacaciones de lo más completas con la pequeña Nala ya en sus vidas.

Ante la expectación y polémica generada, la cantante ha explicado los motivos que la llevaron a ausentarse en la boda de su amiga Chenoa: "Pues precisamente porque estaba esperando a que mi hija pariera. Yo me llevé tres meses en Barcelona trabajando con la serie y la llamé por teléfono y le dije que estaba pendiente de mi hija".

Chenoa, que goza de muy buena relación con Lolita por su trabajo en 'Tu cara me suena', fue comprensiva con el motivo de peso que la cantante tenía: "ella lo entendió perfectamente porque, además, si hubiese sido en Madrid, hubiese sido más cómodo, pero me tenía que ir hasta Palma de Mallorca y las prioridades son las prioridades". De esta manera, Lolita habla por primera vez del nacimiento de su nieta y se muestra de lo más feliz por este nuevo regalo de la vida.