Lolita Flores, pletórica y acompañada de los suyos en el día de su 63 cumpleaños

MADRID, 7 (CHANCE)

Disfrutando de su 63 cumpleaños con una pequeña celebración en familia de lo más especial, Lolita Flores ha recibido en su domicilio la visita de algunas de las personas más importantes en su vida. Con la cercanía y la simpatía que le caracteriza, la artista no dudó en bajar a la puerta de su domicilio para poder saludar a los medios y agradecer las felicitaciones y muestras de cariño recibidas.

Mientras que en el interior de su casa le esperaban sus hijos Elena y Guillermo Furiase, el padre de sus hijos Guillermo Furiase, su nieto Noah, su amigo y compañero Luis Mottola o el matrimonio formado por Mariola Orellana y Antonio Carmona, Lolita reconoció que estaba disfrutando de un día de lo más especial a pesar de las restricciones establecidas para evitar la expansión de la Covid-19.

- CHANCE: Felicidades Lolita. ¿Cómo estás?

- LOLITA: Muy bien, ya mañana me voy a Estepona así que, a trabajar, con la obra de teatro, bien, muy bien.

- CH: 63 años, qué bien te conservas.

- LOLITA: Pues yo que sé, será genética o porque Dios quiere.

- CH: Lo vas a celebrar de alguna manera especial.

- LOLITA: No, la familia prácticamente, la gente que trabaja conmigo* el padre de mis hijos, mis dos hijos y Antonio y Mariola que son de mi familia.

- CH: ¿Algún regalo especial?

- LOLITA: Me han hecho de todo, flores me han mandado muchísimas y nada, haciéndolo como se tiene que hacer.

- CH: Algún dibujito me imagino que también.

- LOLITA: Yo con tenerlo a mi nieto es el mejor dibujo que me puede hacer.

- CH: Ahora qué nos espera, vamos viendo la luz.

- LOLITA: Me voy a Estepona, vamos con el 50% de teatro y luego tengo Altea, Orihuela, estoy con la gira de 'Llévame hasta el cielo' y nada, trabajando y que Dios nos de salud, a ver si se va el Covid y me vacunan.

- CH: ¿No te han puesto ninguna?

- LOLITA: No, todavía no. Pero pronto espero que sí. Sobre todo, porque me muevo mucho y estoy en contacto con la gente, sobre todo por los que están conmigo también.

- CH: Te tengo que preguntar por la boda de tu hija.

- LOLITA: Todavía nada, no se sabe, si estamos todos con una incertidumbre terrible en todos los sentidos.

- CH: Tu encantada de ayudar.

- LOLITA: Por supuesto, soy la madre.

- CH: Preguntarte por Mila, está mucho mejor.

- LOLITA: Si, por supuesto. Además de vez en cuando hablo con ella, yo desde aquí el mando un beso muy fuerte.

Entre los invitados pudimos ver a Guillermo Furiase, que de lo más sonriente confesaba que ya le "había hecho muchos regalos", a Mariola Orellana y Antonio Carmona, con los que mantiene una relación de lo más especial, y a su hija Elena Furiase, saliendo con su pequeño Noah en brazos.

Tan amable como siempre, la actriz confesó estar agotada pero confesó que sus planes de boda con Gonzalo Sierra siguen adelante. "Mientras no sea ilegal y cumplamos con todo, sigue adelante", ha asegurado ilusionada, añadiendo que le gustaría, en un futuro, darle un hermanito a Noah: "Me encantaría, pero el mundo está un poco para allá".