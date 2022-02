Lolita Flores, positiva en Covid

MADRID, 4 (CHANCE)

Son muchos los rostros conocidos que se han contagiado de la Covid y han expuesto la triste noticia por redes sociales, muchos otros han sido más reservados y no han compartido con sus seguidores ese momento... pero lo cierto es que cada vez que un personaje público avisa por Instagram su positivo, la gran mayoría de comentarios que recibe es de personas fieles a él que le animan y le dan fuerzas contra el virus.

En esta ocasión ha sido Lolita Flores quien ha hecho una publicación en su Instagram en la que ha anunciado a todos sus seguidores que: "Soy positiva, llevo unos días así, los primeros malos, ahora voy mejorando, estoy en mi casa, me he ido salvando estos años pero al final lo he pillado como cualquiera".

La actriz ha estado estos dos últimos años sin haberse contagiado, pero como cualquier otra persona no ha podido esquivarlo, eso sí, ha lanzado un mensaje muy importante a todos sus seguidores: "La COVID no entiende de trabajos, ni de razas ni edades, ni apellidos ni profesiones, ni de religiones ni de sexualidad, es un bicho que está y seguirá, paciencia Lolita, me digo a mi misma, paciencia, cuando se va la oscuridad llega la luz, y la luz está llegando, así que gracias gracias gracias".

Además, la hermana de Rosario Flores ha compartido minutos más tardes un vídeo en el que la hemos podido ver el rostro y ha agradecido a todos los seguidores por los mensajes que ha recibido desde que ha comunicado su positivo y se ha disculpado por todos los mensajes que no ha podido contestar debido al dolor de cabeza que sufre por el virus.