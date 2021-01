Lolita Flores: "Yo quiero mucho a Isabel Pantoja y la he querido siempre"

La artista se lamenta de que "desgraciadamente" no tiene relación con la viuda de Paquirri

MADRID, 18 (CHANCE)

Lolita Flores siempre habla claro. Por eso, en su última visita a "Sábado Deluxe" - que ahora se emite también los domingos - la actriz no ha tenido problemas en opinar qué le parece el complicado momento que está viviendo Isabel Pantoja, con quien en el pasado compartió una gran amistad.

Muy discreta, la hija de Lola Flores confesaba que prefería no hablar de la lucha que mantienen Francisco, Cayetano y Kiko Rivera con la tonadillera para recuperar las cosas de Paquirri. "No es mi guerra y no quiero hablar del tema, pero me da pena lo que está pasando con Kiko y me da pena que sus hijos no tengan las cosas de su padre", ha señalado.

Distanciada de Isabel Pantoja hace muchos años, Lolita ha tenido sin embargo buenas palabras para la coplera: "Yo me quedo con una Isabel muy diferente a la que estoy viendo a través de vosotros. Yo me quedo con una Isabel madre, hija, trabajadora, divertida".

Más tarde, a su llegada a su domicilio y cargada con un precioso ramo de flores, la actriz confesaba que esa es la Isabel "que yo conozco". "Yo la quiero mucho y la he querido siempre", confesaba, asegurando que estas palabras no van a enfadar a la tonadillera porque "desgraciadamente, no tenemos relación".

Muy recuperada de la arritmia que sufrió mientras actuaba en Alicante Lolita nos ha contado que "todo fue un susto" y afortunadamente está ya totalmente recuperada.