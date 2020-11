Lolita Flores, rotunda ante la polémica por la herencia de Paquirri

MADRID, 8 (CHANCE)

La herencia de Paquirri ha cobrado más vida en este mes de noviembre que cuando el torero se despedía de la vida, con ese final tan amargo y trágico en la plaza de Pozoblanco. Desde que Kiko Rivera diese la exclusiva hablando de Isabel Pantoja de todos los colores, son muchos los personajes que han hablado sobre este enfrentamiento entre madre e hijo, otros... ni si quiera se han enterado. Este es el caso de Lolita Flores, que está tan atareada con su espectáculo que no ha tenido tiempo de ver la que se ha formado en Cantora.

Lolita Flores fue amiga, muy amiga, de Carmina Ordóñez y además, tuvo un romance con Paquirri en su juventud... algo que jamás pudo llegar a culminar porque Isabel Pantoja empezó su noviazgo con él. Al preguntarle por la polémica que azota el universo Cantora, la cantante se extraña por la pregunta y responde de esta manera: "¿Qué está pasando?".

Muy sorprendida, la hija de Lola Flores no sabe nada de lo que ha ocurrido entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko, pero cuando le contamos todo lo que ha dicho el dj... Lolita no puede disimular, sobre todo cuando le mencionamos el reparto de la herencia del torero: "No tengo nada que opinar". Le seguimos informando de las declaraciones de Kiko Rivera y vuelve a contestar: "No tengo nada que decir".

Evidentemente, Lolita Flores sabe más de lo que habla, si es que alguna vez ha hablado de este tema. Ya que por su amistad con Carmina Ordóñez y con la familia Rivera en general, tuvo que estar al tanto de los tejemanejes que hubo en el reparto de la herencia y seguro, que las declaraciones de Kiko no le sorprenden... pero ella se muestra contundente y no quiere saber nada de lo que está pasando entre madre e hijo.