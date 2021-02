Lolita y Rosario Flores, más cerca de su madre gracias al sorprendente regreso de "La Faraona"

MADRID, 3 (CHANCE)

El vídeo del día El Gobierno posa para la nueva foto tras los cambios de Darias e Iceta.

Más cerca que nunca de su madre, Lolita y Rosario Flores colaboran en el nuevo proyecto publicitario de Heineken y Cruzcampo en el que la gran Lola Flores se convierte en la gran protagonista de 'Con mucho acento'. Agradecidas e ilusionadas a partes iguales por haber podido disfrutar de su madre de una manera muy especial, ambas reconocieron que "La Faraona" sigue muy presente en sus vidas pero también en la de muchas generaciones jóvenes que siguen utilizando algunas de sus expresiones en su día a día.

- Qué bonito todo, que emocionante.

- Lolita Flores: Estamos encantadas, muy felices de que a Cruzcampo y Heineken se les haya ocurrido sacar la imagen de mi madre después de tantos años sin estar con nosotros en un anuncio maravilloso, con un espíritu, un acento y una tecnología maravillosa.

- ¿Cómo surgió el contacto con vosotras?

- Rosario Flores: Nos llamaron, nos dijeron que les encantaría, que tenían la idea, nos explicaron el texto y desde aquí el envío un beso al creativo. A nosotros nos encantó la idea, pero no sabíamos cómo iba a quedar. Ha sido detalle a detalles, poquito a poco, muchos meses de trabajo y bueno intentando creo que al final lo hemos conseguido, que sea lo más real posible, parece que mi madre está aquí vivita y coleando. Sabemos perfectamente que a mi madre le hubiera encantado hacer y decir este mensaje para dar fuerza a la gente, para que la gente coja su identidad como ella luchó por su acento, por sus raíces, por lo que ella era, pero todo es para dar fuerza y energía que era lo que realmente era mi madre. Todavía nos sigue dando fuerzas, en estos momentos que estamos viviendo mejor todavía.

- Cuanto quería a su país.

- Lolita: Ella puso bandera en el mundo entero por España. Lo llevó muy a gala, siempre, jamás renunció a ser de donde era, no solamente española, de Jerez de la Frontera, de cuáles eran sus raíces, a base de mucho trabajo y de muchas fatigas, no se crean que Lola Flores salió de una chistera de magia, se lo tuvo que currar mucho.

- ¿Cómo han visto sus nietos ver a la abuela en un spot de Cruzcampo?

- Rosario: Se la han colado bien. Mis hijos por ejemplo les tuve que decir la que habla es Lolita, se lo creyeron. Mis hijos eran los más pequeños de todos y no la conocieron. La hemos colado bastante bien.

- Menudo trabajazo.

- Lolita: Creo que ha sido el más duro de mi vida porque, aunque tengo el eco muy parecido, mi acento es diferente. Yo soy de Madrid, no hablo tan arrastrado ni tan andaluz, marcando tanto como ella marcaba, pero claro, es mi madre, he trabajado mucho con ella, la conozco muy bien, le llevo seis años de diferencia a Rosario y esos seis años también se nota. La verdad es que ha sido el papel más difícil que he tenido que hacer en mi vida, no solo era meterse en un personaje, era mi madre, era saber de qué manera decía ella las cosas, que subtexto le daba. Eso era meterse en su cabeza, no solamente en su corazón, eso es complicado. Lo que sí que me hubiera gustado es darle un abrazo después de terminar, pero eso es imposible.

- La pandemia nos afecta a todos, ¿Cómo le hubiera afectado a ella?

- Lolita: Ella tuvo que estar muchos días en casa por una operación y salió diciendo hay que tener paciencia. Le hubiera cogido muy mayor, si tenemos miedo los que somos más jóvenes, ella hubiera tenido más miedo, pero hubiera estado rodeada de todos nosotros, se hubiera puesto sus series, sus películas...

- Rosario: Se hubiera llevado un poco las manos a la cabeza, qué es esto que estamos viviendo. Estamos viviendo algo muy fuerte, ella hubiera dicho esto es ciencia ficción, te lo dicen y no te lo crees.

- Si tuvierais que pedir algo a este año.

- Lolita: Que se vaya. Que haya vacunas para todos, la vacuna no es una, son dobles y somos muchos españoles.

- Rosario: Salud para todos. Trabajo para todos que todos lo estamos pasando muy mal, unos más que otros pero que vamos a salir de esto. Ver sonrisas, que vamos por la calle y no veo ni una sonrisa. Desde aquí damos toda nuestra fuerza y toda nuestra paciencia, nosotros estamos aquí también y yo espero que lo venzamos, por supuesto. Hay que tener positividad y para adelante con mucho acento.

- Sobre todo que esos mensajes vengan de gente como vosotros, hay gente que os ve a diario.

- Lolita: Nosotras nos acaban de hacer el PCR, la de antígenos y nos lo hacen porque cuanto estás trabajando te lo tienes que hacer cada tres o cuatro días. Es la única manera, lavarse mucho las manos, tener cuidado con quién te juntas, sobre todo porque yo tengo un nieto que es muy chiquitito y mis hijos también están preocupados porque yo ya tengo una edad, soy fumadora, lo digo y no me importa, hay que tener más cuidado.

- Hubiera sido el cumpleaños de Lola Flores, como se celebraban esos cumpleaños en casa.

- Rosario: En familia y en casa.

- Lolita: Por video-llamada. Viviría con alguna de las dos y la otra tendría que aguantarse y llamarla por video llamada.

- ¿Cómo era como madre?

- Lolita: Mi madre era la misma clase de artista que se subía a un escenario y entregaba el corazón, el alma y la vida, pues exactamente igual era como madre.

- Rosario: Igual de genial, era genial en todo, como persona, como madre, como artista, como ser humano, generosa, maravillosa y por eso es Lola Flores, porque aparte de su arte ella tenía algo genial que se tiene que son dones. Era un ser genial que encima te llenaba de energía, daba unos consejos maravillosos.

- Después de tantos años sigue aquí.

- Lolita: Ella era adelantada a su tiempo, no era la típica artista de una época que luego se quedó, ella siguió trabajando hasta que se murió, se murió con las botas puestas. Fue muy rápido en ese sentido. Era adelantada a su tiempo desde jovencita, si veis películas de ella, era de las primeras artistas que iba muchas veces sin sostén a la calle con trajes que podrían ser de ahora que hay mucho vintage. Era una mujer muy sabia y una mujer que se adaptaba. De hecho es una influencer, lo veo cada día.

- Rosario: Se hubiera adaptado muy bien a los nuevos tiempos.

- Vosotras, hermanas y también una relación estupenda. No es fácil tampoco. Eso os lo habrá inculcado vuestra madre.

- Lolita: A nosotros nos han criado como nosotros a nuestros hijos, con mucho amor, disciplina, pero sobre todo amor y respeto, eso es lo que nosotros tenemos. Te digo como dice ella' te lo digo to y con eso no te digo na'

- El 14 de febrero es el día de los enamorados. ¿El mejor San Valentín que habéis vivido?

- Lolita: El mío este año que lo pasaré con mi nieto seguro.

- El amor de tu vida.

- Lolita: Totalmente.

- Rosario: Yo tengo que recordar mucho para atrás pero este año lo pasaré con mi marido, amarnos mucho que el amor es muy bonito y nos da mucha vida también.

- Hace poco Carola anunció que iba a tener un bebé con tu canción.

- Rosario: Sí, Carola 'te lo digo to y no te digo na'. La verdad es que estoy muy contenta, a la gente le está gustando mucho y ahora viene un disco buenísimo, tengo un montón de canciones y sale en marzo, a estar pendiente que hay unas canciones.

- Tú sin parar.

- Lolita: Yo estoy ahí con el teatro, ya terminé 'La fuerza del cariño' y en marzo empiezo con 'Llévame hasta el cielo', soy la productora yo, me he hecho productora para que no me falte nada. Volveré a Antena 3 con 'Tu Cara me suena' no tenemos la fecha exacta, pero volveremos.