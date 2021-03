Lolita y Rosario Flores recuerdan a su padre en el día de su cumpleaños

MADRID, 3 (CHANCE)

Familia donde el arte se escuchaba con taconeo, con sus voces, con una guitarra... hablamos del clan Flores, una de las grandes familias que nos ha regalado la historia de nuestro país y que a pesar de haber tenido sus pérdidas, sus descendientes siguen regalándonos su arte.

Hoy es un día especial para las hermanas Flores, el Pescaílla, el patriarca de esta familia cumpliría años hoy y por eso, Rosario y Lolita Flores han querido dedicar unas palabras a su padre en el día de su cumpleaños por redes sociales, como siempre acostumbran a hacer en fechas tan señaladas.

"Hoy es el cumpleaños de mi padre y de @mariolaorellana desde aquí les mando felicidades" ha compartido Rosario Flores en su Instagram, donde también ha explicado su lamento por la muerte de su expareja y amigo íntimo Quique San Francisco: "Se me ha ido mi compañero, Mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón, Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida, Nunca te olvidare Mi Genio inigualable. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y Felicidad, Contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada Mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mi".

Lolita Flores también ha recordado a su padre y a Mariola Orella, otra persona que es como de la familia y que también cumple años hoy: "Feliz cumplean*os papa* ,te quiero, y a ti @mariolaorellana felicidades , eres de mi familia , y tanto es así , que cumples el mismo día que mi padre te quiero".

Elena Furiase, con un comentario muy divertido, ha comentado la fotografía que ha compartido su madre por redes sociales: "Mi cara de torta... ?? que bonita foto!! A mi pa' la próxima me haces un "liftin" (broma broma) viva las caras redondas de la niñez!!".

La hija de Lolita Flores también ha compartido un recuerdo con su abuelo, de lo más gracioso ya que vemos a una pequeña Elena jugando con Antonio González, quien muestra una sonrisa de oreja a oreja: "A pesar de ser un día triste, también tiene sus matices de alegría; es un día de despedidas pero también de celebraciones, (aunque estas sean comedidas) @mariolaorellana muchas felicidades mi ?? ! Y felicidades a mi yayo, mi abuelo! Genio de los genios! Otro pisciano como yo! Te quiero, os quiero!".