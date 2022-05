López acusa a Irene Montero de "justificar delitos graves" como los "secuestros": "No se pueden conceder indultos"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha acusado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de "justificar delitos graves" como los "secuestros", después de que hablara de "madres protectoras" como María Salmerón, Juana Rivas, María Sevilla o Irune Costumero.

A la pregunta del diputado de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes sobre la atención a víctimas de secuestros de menores durante la Sesión de Control en el pleno de este jueves, el consejero ha explicado que durante el 2020 se atendieron a 60 víctimas de delitos contra relaciones familiares pero con respecto al delito de secuestro "muy pocas afortunadamente".

"Comparto su preocupación, pero lo que no vamos a hacer nunca es compartir la política de un Gobierno cuya ministra de Igualdad justifica graves delitos. No se pueden justificar graves delitos y no se pueden conceder indultos injustos porque parece que un padre y una madre pueden hacer lo que les dé la gana con sus hijos", ha lanzado López.

No obstante, el titular de Justicia ha llamado a Vox a la responsabilidad y "a la realidad", cuando en Madrid se han producido en los últimos cinco años solo "cinco casos que han acabado en procedimiento penal y están controlados y las víctimas atendidas".

"Lo que no haremos nunca es seguir a un Gobierno que coloca al Poder Judicial en el peor de los lugares. Comparto la crítica de que una ministra ayer justificara delitos graves; cometa quien los cometa son graves y no pueden estar justificados, sí contextualizados", ha incidido.