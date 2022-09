López acusa al PP de "no tener sentido de Estado" y limitarse a servir los "intereses de grandes compañías y fortunas"

Dice que España tenía con el PP una posición "subordinada en el contexto internacional" y ahora "se lideran las respuestas a la crisis"

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha acusado al PP de "no tener sentido de Estado" y limitarse a servir los "intereses de grandes compañías y fortunas". Asimismo, ha valorado que, con el Partido Popular, España tenía una posición "absolutamente subordinada en el contexto internacional, mientras que ahora se lideran las respuestas europeas a la crisis".

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, el exlehendakari ha desgranado la campaña 'El Gobierno de la Gente', con la que los socialistas quieren trasladar a la ciudadanía "las medidas adoptadas por el Ejecutivo en beneficio de la gente".

En su intervención, ha analizado así algunas de las decisiones adoptadas para encarar las crisis de la covid-19 y de la guerra de Ucrania, en contraposición a las aplicadas hace diez años por el PP, quien "utilizó el dinero público para ayudar a las entidades financieras mientras recortaba los servicios públicos y ponía en marcha una reforma laboral que abarataba los despidos". "¿Qué hubiera sido de este país si hubiera gobernado el Partido Popular?", se ha cuestionado.

Tras valorar que el PSOE ha desplegado "la batería de medidas más numerosa e importante de la historia reciente" para ayudar a las "clases medias a las clases trabajadoras", ha subrayado que también se han activado "medidas para que las grandes compañías energéticas y financieras, que están obteniendo beneficios extraordinarios en esta crisis, aporten la parte que les corresponde".

López, que ha afirmado que para el PP los sacrificios "siempre lo tienen que hacer los mismos", ha considerado "de sentido común que empresas con beneficios extraordinarios" durante la crisis "aporten parte de ellos a la cuota de solidaridad que como país les corresponde".

En este contexto, se ha referido además a la aplicación de los ERTEs, la subida del SMI, la reforma laboral, el incremento de las pensiones, el bono cultural, las ayudas al alquiler o la rebaja en el transporte público, entre otras. "No hay una sola persona que no haya tenido por parte de este gobierno una medida política que le haya beneficiado y así va a seguir este gobierno porque no va a parar y vamos a ir a por todas", ha avanzado.

Por todo ello, ha argumentado que España, "quien antes llegó a formar parte del problema de Europa", es hoy "la abanderada de las soluciones europeas". A su juicio, el "liderazgo internacional" de Pedro Sánchez "está definiendo la política europea", de tal forma que, con el Partido Popular, España tenía una posición "absolutamente subordinada en el contexto internacional y no contábamos para nada mientras que ahora se lideran las respuestas europeas a la crisis".

"Lo hacemos demostrando que hay una salida bien distinta a la de las recetas neoliberales que nos aplicaron los gobiernos conservadores en la última crisis que solo se basaban en recortes y en el ahogamiento de las clases medias y trabajadoras", ha sostenido.

CENTRALES NUCLEARES

De este modo, ha criticado que el PP se haya opuesto a todas las medidas que plantea el Ejecutivo de Sánchez y se limite a plantear "bajadas de impuestos y volver a las centrales nucleares".

López, que ha defendido que los socialistas bajan los impuestos "de manera selectiva, cuando sirve para un fin social", ha advertido que "una bajada generalizada como la que pide el PP deja muy poco dinero en el bolsillo de los que tienen poco y mucho dinero en el bolsillo de los que tienen mucho".

"Ésta es la forma de entender la fiscalidad de la derecha; una herramienta para privilegiar a los privilegiados a costa de aumentar de manera obscena las desigualdades en este país", ha expresado.

Respecto a las centrales nucleares, ha incidido en que se supone una demostración "de que el PP sigue sin un proyecto serio", ya que "el debate en Europa es cómo ahorramos energía ahora". "Como medida de ahorro qué es lo que necesitamos en este momento no sirve para absolutamente nada, pero si estuviéramos hablando del mix energético que necesita este país el PP una vez más nos quiere llevar hacia atrás cuando estamos viendo las consecuencias del cambio climático", ha alertado.

De este modo, ha acusado a la formación liderada por Núñez Feijóo de "ir en dirección contraria" y "asumir las propuestas de los grandes lobbies eléctricos".

FEIJÓO "CONTRADICCIÓN ANDANTE"

"Hoy, en una entrevista, el señor Feijóo dice que los socialistas cambiamos cheques por votos; él que hace cuatro días pedía un cheque de 200 euros por alumno. Es una contradicción andante, pero es que igual él sabe mucho de comprar con cheques o con dinero en sobres, pero de lo que no sabe nada es de subir el salario mínimo o de subir las pensiones con el IPC", ha denunciado.

Por ello, ha advertido que el PP tiene como "plan" aplicar "recortes a las clases medias y trabajadoras y proteger los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones". "Sin sentido de Estado, sin visión de país y sin estar a la altura de lo que necesita la ciudadanía española en estos momentos difíciles, que es cuando se demuestra de verdad para qué y a quién sirve cada uno", ha expresado, para añadir que el PP "sirve para defender muy bien los intereses de las grandes compañías y de las grandes fortunas".

Respecto al debate de este próximo martes en el Senado, López ha instado a Núñez Feijóo a "aportar y hacer propuestas que compitan por ayudar a este país".

Por último, y en referencia a las declaraciones de Feijóo en las que apuntaba que los socialistas habrían utilizado el embarazo de Adriana Lastra para destituirla de su puesto, López ha advertido que "no todo vale en política". "Lo que usted hizo el otro día es la definición de machismo", ha finalizado.