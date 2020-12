López afirma que el Rey emérito tiene derecho a regularizar su situación como todos los ciudadanos

Explica que el principio de igualdad establece que se trate "igual a los iguales y desigual a los desiguales"

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha afirmado este jueves que el Rey emérito Juan Carlos I tiene derecho a regularizar su situación fiscal como cualquier ciudadano y ha precisado que, aunque "todos somos iguales ante la ley", el principio de igualdad establece que los ciudadanos deben ser tratados "conforme somos": "igual a los iguales y desigual a los desiguales".

Así lo ha dicho a los medios de comunicación tras participar al acto de entrega del premio y las becas de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, al ser preguntado por su opinión sobre el hecho de que don Juan Carlos haya abonado a Hacienda 678.393,72 euros para satisfacer una deuda tributaria relacionada con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Supremo sobre con el presunto uso de tarjetas bancarias.

López ha señalado que la Comunidad de Madrid "no puede ni debe valorar, ni dar ningún dato, respecto a la situación de ninguno de los contribuyentes" madrileños. En este sentido, ha destacado que "todos los ciudadanos tienen derecho a iniciar estos procesos" de regularización fiscal que "son iguales para todos los ciudadanos" y están "sometidos a la ley".

Así, preguntado sobre si le parece "acertada" la valoración que este jueves ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha defendido que el Rey emérito "no es un ciudadano más" y que "la ley es para todos la misma pero no todos iguales ante la ley", el consejero de Justicia ha explicado que "el principio de igualdad que establece la Constitución no es tratar a todos igual".

"Es tratar a todos conforme a la situación específica de cada una de las personas. Es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales", ha aclarado López, que es juez de carrera. "Todos somos iguales ante la ley y todos debemos ser tratados conforme somos", ha añadido.