López critica que estén "una vez más Feijóo y Abascal juntos" porque no aceptan "un gobierno progresista"

Ve bien "todo lo que sea dialogar en Euskadi para buscar cómo seguir caminando juntos", pero los socialistas apostarán por "un mejor autogobierno"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha lamentado que este sábado hayan estado "una vez más Feijóo y Abascal juntos, no para protestar contra la amnistía, sino porque no acaban de aceptar" que los ciudadanos "han optado por un gobierno progresista" y que "las urnas les dijeron que no". Asimismo, ha censurado "el estruendoso silencio" del PP ante las actitudes "cercanas al fascismo" que se han visto en las protestas "con la excusa" de la amnistía.

En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Derio, donde ha participado en un acto de homenaje a Tomás Meabe, fundador de las Juventudes Socialistas de España, López se ha pronunciado de este modo preguntado por las protestas convocadas contra la amnistía para el 'procés' como la que esta mañana se ha celebrado en Madrid.

Tras expresar su "respeto más absoluto al derecho a manifestarse", ha señalado que "una vez más la derecha y la ultraderecha salen a la calle" y están "una vez más Feijóo y Abascal juntos, pero no para protestar por la amnistía, sino porque no acaban de aceptar que la mayoría social de este país ha optado por tener un gobierno progresista" y que "las urnas les dijeron que no a un gobierno presidido por Feijóo con vicepresidente Abascal" porque los ciudadanos "no estaban dispuestos a ningún tipo de involución".

"No aceptan que Pedro Sánchez sea el presidente legítimo, legal y democrático en este país", ha criticado López, que ha lamentado que, aunque las protestas se convocan "con la excusa de ir en contra de la amnistía", se han visto "símbolos nazis, fascistas, ya no solo las banderas españolas con el aguilucho", y se han oído "gritos en contra de la Constitución, de la monarquía, de la policía" y no solo "insultando a dirigentes socialistas, sino deseándoles la muerte".

Ante esta situación, ha criticado que ha habido "un estruendoso silencio" y ha advertido de que "no se puede ser ni condescendiente ni neutral con este tipo de actuaciones". "Cualquier demócrata tiene que ser radicalmente contundente condenando esas actitudes cercanas al fascismo, condenando las actitudes violentas, condenando las amenazas y las agresiones que están sufriendo dirigentes y militantes socialistas", ha defendido.

Sin embargo, ha censurado que por parte del Partido Popular se está "oyendo el silencio" y dirigentes de esta formación, "cuando salen unos militares retirados a pedir un alzamiento contra el presidente legítimamente elegido, miran para otro lado y dicen 'esto no pasa nada'".

"Eso sí que es golpismo. Y no se puede ser ni condescendiente ni neutral, porque la condescendencia acaba siendo cómplice. Y cualquier demócrata tiene que condenar radicalmente estas cuestiones, y al Partido Popular todavía le estamos esperando", ha insistido.

COMO HA DECIDIDO LA CIUDADANÍA

Por otro lado, López ha señalado que la nueva legislatura no va ser "sencilla", sino que será como "ha decidido la ciudadanía española, compleja con fuerzas políticas con criterios diferentes" pero que son "capaces en ponerse de acuerdo en lo fundamental".

El portavoz socialista se ha mostrado convencido de que habrá "una enorme agenda social" y todas las fuerzas que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez "apoyarán la subida de las pensiones y el salario y las políticas de becas y para reforzar el estado del bienestar, y las leyes que tengan que ver con aumentar derechos y libertades de la ciudadanía".

"No tengo ningún problema en pensar que eso va a salir adelante y que, por tato, esta legislatura va a durar", ha asegurado el dirigente socialista.

López ha indicado que la conformación del nuevo gobierno está "solo en la cabeza del presidente", si bien ha opinado que "querrá hacerlo rápido para empezar a gobernar y para que algún ciudadano o ciudadana todavía despistado vea que este gobierno no tiene ninguna intención de romper España, sino de unirla y que se va a dedicar a poner en marcha una agenda social enorme".

Por otro lado, preguntado sobre las diferencias entre Sumar y Podemos, ha señalado que le preocupa que "la izquierda se divida y se atomice" porque "siempre ha perdido cuando se ha dispersado". Por ello, ha explicado, le parecía "una magnífica idea" que "la izquierda del PSOE estuviera aglutinada bajo las siglas de Sumar" y las "peleas internas" no le gustan porque "pueden llevar a esa división que siempre nos hace perder".

REENCUENTRO

En otro orden de cosas, ha aludido a las palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, de este pasado viernes, en las que afirmaba que la Ley de Amnistía "sienta la idea de que lo que no está prohibido, es posible", lo que "abre una vía al reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad del Estado, el reconocimiento de la realidad nacional vasca, la normalización de las relaciones institucionales bilaterales, y la apertura de nuevos cauces de expresión a las voluntades sociales mayoritarias".

El portavoz socialista ha precisado que "la amnistía lo que abre es un nuevo tiempo para buscar el reencuentro en Cataluña y de Cataluña con el conjunto de España". "Lo que buscamos es un espacio para el diálogo y para buscar entendimientos entre los que pensamos distinto y tenemos sentimientos de pertenencia diferentes", ha añadido.

El exlehendakari ha incidido en que en Euskadi ha habido una ponencia de Autogobierno en su Parlamento, "voluntades de encontrarnos", y ha asegurado, para él, "todo lo que sea dialogar en Euskadi para buscar cómo seguir caminando juntos me parece bien".

"Y cada uno llevará su planteamiento, lo mismo que hemos expresado en los acuerdos que hemos hecho tanto con el PNV como con Junts. Nosotros no pedimos a nadie que deje de ser independentista, nacionalista, pero nosotros tampoco vamos a dejar de ser socialistas y tener nuestros planteamientos. Y apostamos por un mejor autogobierno como la forma de gestionar la diversidad de nuestro país y como la fórmula de seguir siendo vascos en España", ha señalado.