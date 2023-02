López dice que darse de baja del PP responde a una "decisión personal" y no aclara su futuro después de esta legislatura

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha indicado este jueves que haberse dado de baja como militante del PP responde a una "decisión personal" y no ha aclarado su futuro después de esta legislatura.

En declaraciones a los periodistas, en los pasillos de la Asamblea de Madrid, el titular de Presidencia ha sostenido que su baja "no supone dar ningún paso atrás en la defensa de los principios y valores" que defienden los 'populares'.

Además, ha remarcado que seguirá trabajando en el Gobierno regional "más si cabe" siempre que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "mantenga la confianza" en él. "Seguiré trabajando hasta el final de mi compromiso que es terminar esta legislatura. A partir de ahí veremos qué es lo que ocurre. Este no es el momento de hacer ningún tipo de especulación", ha zanjado.

En cuanto a la posibilidad de que esta decisión la haya adoptado por saber que la presidenta no cuenta con él tras las elecciones, López ha defendido que "no tiene nada que ver" porque "se puede ser consejero sin militar en ningún partido político". "Cuando fui nombrado consejero no era militante y ejercí labores de consejero con plena dedicación", ha recordado.

López no ha querido adelantar si volverá a su plaza de magistrado y, preguntando por su posición respecto a la independencia de la Justicia, ha aclarado que él sigue defendiendo que cargos de relevancia que se designan de forma discrecional (como puede ser magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del CGPJ) no deben estar ocupados por personas que hayan tenido responsabilidades políticas, al menos durante cuatro o cinco años pero ha diferenciado esto de "la vuelta al ejercicio de una carrera profesional".