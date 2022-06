López-Istúriz dice adiós a la Secretaría del PPE tras 20 años expresando su "lealtad" a Aznar, Rajoy, Casado y Feijóo

Pide a sus colegas del PPE "luchar" para ganar en las elecciones de 2024: "Tenemos una Europa democrática que salvar"

ROTTERDAM, 31 (De la enviada especial de Europa Press, Marisa Piqueras)

El navarro Antonio López-Istúriz, se ha despedido este martes de la Secretaría General del Partido Popular Europeo (PPE) tras 20 años en el cargo con un emotivo discurso de "agradecimiento" en el que ha expresado su "lealtad" a los cuatro presidentes del PP, José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóó.

"Este no es un discurso de despedida, sino un discurso de agradecimiento. Decir adiós no significa nada, mostrar gratitud significa todo", ha asegurado López-Istúriz en su intervención en el 27 Congreso del PPE que se celebra en Rotterdam, en el que ha sido elegido nuevo presidente el alemán Manfred Weber (con el 89% de los votos) en sustitución del polaco Donald Tusk.

Weber contará en su equipo con el eurodiputado valenciano Esteban González Pons, actual vicesecretario de Institucional del PP y una persona de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo. Ocupará una de las diez vicepresidencias del PPE y su labor estará centrada en las relaciones con Latinoamérica y Estados Unidos, incluyendo además competencias relativas a la supervisión de la gestión de los fondos europeos.

La entrada de González Pons ha supuesto la salida de la Ejecutiva de López-Istúriz, que ocupa este cargo desde marzo de 2002 y que aspiraba a ser reelegido hasta 2024, según han señalado a Europa Press fuentes de su entorno.

López-Istúriz ha recalcado que era su último discurso siendo secretario general. "Algunas personas incluso me han preguntado, con miedo en sus ojos, qué iba a decir hoy. Por supuesto, este último grupo de personas no me conocen bien y nunca entenderán que mi respeto y amor por el PPE y, más importante, el privilegio que siento por haber sido parte de esta familia por tantos años, es mucho mayor que cualquier sentimiento personal de ingratitud hacia cualquiera", ha afirmado.

Tras asegurar que desde el principio ha rechazado ser un funcionario del PPE y que "siempre quiso ser un político con ambición" para el partido, ha subrayado que esa "ambición" ha sido "siempre compatible con la lealtad" que practica hacia los cuatro presidentes del PP y a los tres presidentes del Partido Popular Europeo (Wilfried Martens, Joseph Daul and Donald Tusk).

"Esta lealtad está basada en tres principios que siempre me han guiado en estos últimos 20 años en la gestión de este partido: honestidad, balance y trabajo en equipo", ha manifestado el eurodiputado 'popular'.

López-Istúriz ha confesado que está "preocupado" porque "las sucesivas crisis económicas, el auge del populismo, el Covid-19, o las atrocidades que está cometiendo el régimen de Putin" son los retos más visibles" de los muchos que están afrontando con "cierta sensación de cansancio, de descoordinación y, sobre todo, con falta de liderazgo".

EUROPA, "ATACADA DESDE DENTRO Y DESDE FUERA"

Asimismo, ha animado al PPE a pelear para ganar las elecciones europeas en mayo de 2024. "Para poder ganar y seguir liderando este proyecto político europeo os necesitamos a todos, sin excepción: necesitamos a nuestros grupos, necesitamos a nuestros políticos en Bruselas, en los estados miembros, en las regiones y municipios. No esperéis a que el cansancio, la descoordinación o esta falsa sensación de falta de liderazgo nos hagan caer", ha señalado.

López-Istúriz ha pedido "luchar" porque tienen "una Europa democrática que salvar" porque Europa "está siendo atacada desde fuera y desde dentro por personas que ven en el modelo europeo basado en la libertad una amenaza".

"Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que recuperar la confianza de los votantes. Debemos demostrarles que nosotros, el centro-derecha europeo podemos seguir liderando este proyecto. Que somos la clave para una Europa más fuerte, próspera y democrática. Esta debe ser nuestra brújula", ha finalizado.