LÃ³pez Miras afea a VOX que dejen de ser muro contra el 'sanchismo' y bloqueen la RegiÃ³n de Murcia "por sillones"

Responsabiliza a VOX de la posibilidad de unas nuevas elecciones por su bloqueo a la investidura junto a PSOE y Podemos

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El candidato a presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha advertido al VOX que nadie entendería un bloqueo protagonizado por la izquierda, por Partido Socialista, por Podemos y también por VOX que "lejos de ser el muro contra el 'sanchismo' que han pregonado ser y contra las políticas de izquierda, serían su máximo apoyo ofreciéndoles una segunda oportunidad" y todo "por sillones".

"La Región de Murcia no puede detener su crecimiento, no puede esperar un solo día más para poner en marcha las medidas que los murcianos demandan y han apoyado de forma clara", ha insistido López Miras.

El candidato 'popular' ha argumentado que en las elecciones le han otorgado "esa mayoría suficiente para un gobierno en solitario, condicionada, por supuesto, a acuerdos para dar estabilidad a la legislatura".

"No le estamos pidiendo el sí. No es necesario. Basta con su abstención, basta con que no unan sus votos a los del Partido Socialista y Podemos", les ha recordado.

Les ha vuelto a tender la mano para llegar a un acuerdo proporcional a las exigencias de su apoyo, "que solo pasa por la abstención, solo tienen que facilitarlo, que no bloquearlo, que no impedir un gobierno representativo del partido que mayoritariamente han elegido los ciudadanos de la Región de Murcia".

Pero, ha lamentado, "esto de momento no ha sido posible, de momento prefieren los sillones a poder tener un gobierno en plenas competencias, de momento han antepuesto los cargos a poder tener políticas que ustedes han comprometido también desarrollándose en la Región de Murcia" y que puede abocar a nuevas elecciones.

"Y ser√° VOX el √ļnico responsable si hay que repetir elecciones en la Regi√≥n de Murcia", ha destacado L√≥pez Miras, quien ha considerado que ser√≠a una "una gran irresponsabilidad conducir a la Regi√≥n a una convocatoria de elecciones cuando el resultado de las urnas ha sido tan claro y contundente".