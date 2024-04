López Miras asegura que ha escrito "12, 14 o 15 cartas" a Sánchez y sólo se ha reunido una vez con él en siete años

Llevará "a los tribunales de justicia" una posible reforma del sistema de financiación solo para Cataluña

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este martes que ha escrito "12, 14 o 15 cartas" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de "cuestiones muy importantes como la cuestión del agua" y que solo se ha reunido una vez con él en siete años, desde que Sánchez es presidente. También ha anunciado que llevará "a los tribunales de justicia" una posible reforma de la financiación autonómica que solo se negocie con Cataluña.

"Sobre las reuniones que he tenido con el presidente del Gobierno, he tenido solo una en siete años. No porque yo no haya querido reunirme con él, le he enviado 12, 14 o 15 cartas pidiéndole una reunión para hablar de cuestiones muy importantes", ha explicado López Miras en el Foro de ABC en Madrid.

En este sentido, el presidente murciano ha cargado contra la forma de proceder del Gobierno en cuanto a las visitas oficiales del Ejecutivo a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ya que "es habitual" que no sean invitados a los actos y que se enteren "por la prensa". Así, ha recordado que la última vez que le pidió una reunión "de diez minutos" durante una visita de Sánchez a la Región, "no quiso y prefirió dar un mitin".

MURCIA, LA REGIÓN PEOR FINANCIADA DE ESPAÑA

Asimismo, López Miras ha asegurado que Murcia es "la región peor financiada de España" y ha anunciado que llevará a los tribunales una posible reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno central negocie con Cataluña si no se cuenta con las otras 16 comunidades autónomas.

Así, ha explicado que la aprobación del 'cupo catalán' sería ilegal "porque va en contra del Constitución, que establece que no puede haber negociaciones bilaterales y que no puede haber una reforma del modelo financiación que suponga un privilegio a un territorio sobre el resto". Algo que significaría, según Miras, un "peligro para el modelo de mantenimiento de los servicios públicos".

De esta forma, ha rechazado una "condonación de la deuda" porque no arregla el problema de financiación "de raíz" y ha pedido un nuevo sistema de financiación autonómica que no suponga un perjuicio para la Región de Murcia ya que, según ha explicado, la deuda de esta comunidad "se debe en más de el 95 por ciento a la infrafinanciación" que sufre, ya que el "actual modelo lleva perjudicando a la Región más de 15 años".

LLAMAR A BEGOÑA GÓMEZ A LA COMISIÓN SERÁ EL ÚLTIMO RECURSO

Además, López Miras, ha asegurado que llamar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la comisión de investigación del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, "será el último recurso" ya que conoce "al presidente del PP y sus principios personales".

Aún así, ha destacado que el 'caso Koldo' se trata de "una trama de corrupción sin precedentes" y que el "PP lleva semanas preguntando" y pidiendo explicaciones sin que "nadie las haya dado", por lo que, si el PSOE "se empeña en no aportar transparencia, no tendrán más salida" que llamar a Begoña Gómez a la comisión que investigará la presunta trama de cobro de comisiones por la adjudicación de contratos para la venta de material sanitario en plena pandemia.

Sobre el referéndum, ha expresado que coincide con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en que "el siguiente paso (para los independentistas) será la autodeterminación si Sánchez quiere seguir siendo presidente del Gobierno", y ha calificado de "chantaje inflacionista" los diferentes acuerdos que ha llevado a cabo Sánchez con formaciones independentistas.

Preguntado por su futuro en el acto presidido por el director del ABC, Julián Quirós, el presidente 'popular' de Murcia ha explicado que, aunque su "prioridad" son los murcianos y la Región, no se pone "ningún techo".