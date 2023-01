López Miras aspira a que el PP gobierne en solitario: "Es la forma de tener un ejecutivo más estable y más fuerte"

MURCIA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad y líder de los 'populares' en la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido este martes la importancia de que el PP gobierne en solitario al considerar que "es la forma de tener un ejecutivo más estable, más fuerte y más eficaz".

En una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE recogida por Europa Press, López Miras ha asegurado que, según él mismo ha vivido "en primera persona", los socios del PP en gobiernos de coalición "han demostrado en ocasiones que no les mueve el interés general, ni la defensa del bienestar de los ciudadanos".

"Cuando estábamos gestionando la pandemia, en mitad de la tercera ola, cuando estábamos preocupados en tomar decisiones para salvar vidas, PSOE y Ciudadanos presentaron una moción de censura exclusivamente con el objetivo de repartirse los sillones", ha criticado el máximo dirigente regional.

Al hilo, ha recalcado que los gobiernos del PP son "mucho más estables, más creíbles y generan mucha más confianza", algo que, ha añadido, "se ha demostrado a lo largo de los años" y en la Región de Murcia "somos un ejemplo de ello".

"Yo creo que tenemos que apostar por gobiernos solo del PP. Lo positivo de esto es que la mayoría de las encuestas, hablo por la Región de Murcia, nos dicen que si las elecciones fueran hoy podríamos gobernar sin formar coalición con otros partidos políticos, y lo que creo es que la aspiración como también ha resaltado el presidente Núñez Feijóo es gobernar con un gobierno exclusivamente del PP. Esa será la mayor prueba de credibilidad, estabilidad y de confianza que podamos generar hacia los españoles", ha manifestado.

Además, ha insistido en que hasta la celebración de las próximas elecciones generales "tenemos que estar en seguir trabajando, reforzando las encuestas, seguir intentando aumentar la confianza de los españoles y no necesitar hacer ninguna coalición con ningún partido político, porque creo que es la forma de tener un gobierno más estable, más fuerte y más eficaz".

"ALTA DOSIS DE RESPONSABILIDAD" EN GOBIERNOS DE COALICIÓN

Para López Miras, los gobiernos de coalición "exigen una alta dosis de responsabilidad y de compromiso por todas las partes, sobre todo de un compromiso con la acción de gobierno y también con quien preside el Consejo de Gobierno y con las decisiones que se deben adoptar".

A esto, ha añadido que "las decisiones que se adopten, los anuncios, las distintas medidas" que se adopten en el seno de un ejecutivo conformado por dos o más partidos "deben encontrar la colaboración y el respaldo de quien preside y de quien es la primera autoridad de ese gobierno regional".

Además, el presidente murciano ha señalado que no es "un firme defensor" de "lo que está pasando ni de cómo están llegando estas coaliciones" tanto en el ámbito nacional, "en el que se están tirando los trastos continuamente una parte contra la otra, Podemos contra PSOE", como en distintos gobiernos autonómicos.

CASO DE CAMPUZANO

López Miras ha querido dejar claro que el cese de María Isabel Campuzano como consejera de Educación no tiene nada que ver con la situación política con Vox. "La señora Campuzano fue expulsada de Vox y, según me consta y han publicado los medios de comunicación, las relaciones no eran precisamente buenas entre ese partido y ella".

Por lo tanto, ha descartado que el "trasfondo" tenga que ver con la formación liderada, en el caso de Murcia, por José Ángel Antelo. "Es mi decisión", ha matizado el presidente regional.