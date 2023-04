López Miras busca una "mayoría suficiente" para poder gobernar sin depender de aquellos que "no creen en la Región"

MURCIA, 22 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha mostrado este sábado su convicción de que la Región de Murcia necesita "tener una mayoría suficiente, una mayoría que haga que podamos gobernar sin ataduras", ya que ha recordado las "ataduras" que ha tenido el PP en la actual legislatura que les ha hecho "muy difícil" gobernar.

"No podemos depender de aquellos que no creen en la Región de Murcia" para actuar en "momentos difíciles", ha advertido López Miras, quien ha insistido en que no pueden depender "de partidos minoritarios".

López Miras, ha intervenido ante 3.000 personas en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia en la presentación de los candidatos a las alcaldías de la Región, arropado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de miembros de su candidatura.

El líder autonómico del PP ha asegurado que la "fortaleza ante las adversidades a la Región será el primer paso para que España también tenga esa fortaleza, que llegará de la mano del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo".

En esta línea, ha destacado que Feijóo es el líder nacional que "más veces ha visitado la Región de Murcia en un solo año", lo que se traduce en que "de todos aquellos que se presentan a las elecciones generales, es el que más importancia le va a dar" a la Comunidad.

Por contra, ha diferenciado, "el gobierno socialista perjudica, discrimina y maltrata a la Región cada vez que hay que tomar una decisión" y ha puesto como ejemplo el AVE, la financiación y el agua.

"No estamos hablando de proyectos irrealizables, son decisiones política" que podrían solucionarse si el Gobierno central quisiera, ha lamentado.

Un ejemplo es el agua. De ella se está acordando todo el país porque estamos en una "situación de sequía urgente", pero López Miras ha considerado que la situación sería diferente si "el resto de España hubiera estado haciendo durante todos estos años lo mismo que hemos hecho en la Región de Murcia".

Ha explicado que la Región de Murcia requiere el 50 por ciento menos de agua que en el resto de comunidades autónomas; que mientras que en el resto de España se depura y se reutiliza el 8 por ciento de las aguas urbanas, en Murcia se depura y reutiliza el 99 por ciento.

"Y si el gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de atacarnos y enfrentarnos, hubiera ayudado con inversiones a que el resto de territorios hicieran lo mismo, la situación sería diferente", ha argumentado.

De igual forma, ha continuado, "si en lugar de cuestionar el trasvase Tajo Segura, que es la infraestructura más solidaria y que más crecimiento ha traído a España durante los últimos 44 años, se hubieran interconectado el resto de cuencas, a España le iría mejor", ya que "sería autosuficiente, no sólo en la gestión del agua, sino en la producción de alimentos, con la importancia que esto tiene".

El Gobierno, ha reclamado el presidente de Murcia, tiene que "garantizar que todos los españoles tengan el acceso al agua en las mismas condiciones", por lo que no entiende que Pedro Sánchez "no lo haga" y que se "dedique a enfrentar a comunidades autónomas".

"Desde la Región de Murcia no estamos pidiendo menos para nadie", ha resaltado López Miras, "sino todo lo contrario". Ha pedido "sensatez, rigor, cordura, coherencia y sentido común" al Gobierno central, y ha considerado que esas cualidades están aglutinadas en la persona de Alberto Núñez Feijóo.

Ha insistido en que "España necesita un plan hidrológico nacional que garantice el agua a todos los españoles sin enfrentarlos ni dividirlos" y se ha mostrado convencido de que "esa persona es Alberto Núñez Feijóo", porque "es capaz de hablar de agua sabiendo que todos la necesitamos y que no se va a solucionar enfrentando, ni desde un lado, ni desde el otro".

"No se puede enfrentar ni desde la izquierda, ni desde la derecha, hay que unir desde el centro y desde la moderación", ha pedido el líder regional del PP.