López Miras coincide con Puig en lanzar un "mensaje único" y limitar la movilidad en Semana Santa y Pascua

"Hay una cuarta ola llamando a la puerta, con variantes mucho más contagiosas, y esta Semana Santa tendrá que ser diferente", ha dicho el presidente murciano

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha coincidido con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en la urgencia de lanzar "un mensaje único" y limitar la movilidad durante las próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua.

"Hemos estado hablando por teléfono y coincidimos en la preocupación que tenemos sobre lo que nos transmiten nuestros profesionales y técnicos sanitarios, y en la necesidad de reforzar y regular ese criterio y lanzar un mensaje único que sea el de la prudencia", ha dicho López Miras en declaraciones al programa Más Vale Tarde de La Sexta, recogidas por Europa Press.

Para el jefe del Ejecutivo murciano, es fundamental que "la sociedad no se relaje" y que no se generen "falsas expectativas" que más tarde "lleven a una frustración porque entremos en una cuarta ola por no haber cumplido ahora las normas o habernos relajado en exceso".

En este sentido, ha señalado que está de acuerdo con lo demandado por Puig respecto a la importancia de "seguir manteniendo restricciones en la semana Santa" y durante "al menos" los próximos meses. "Intentaremos que sea lo menos posible, pero que dé tiempo a acelerar, sobre todo en abril y mayo, esa campaña de vacunación masiva cuando tengamos vacunas suficientes", ha dicho al respecto.

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

López Miras se ha mostrado crítico con el Gobierno de España al considerar que no existe una respuesta desde la Administración central que coordine las actuaciones de todas las comunidades en las próximas fiestas para evitar un incremento de contagios por Covid-19.

"Debe haber alguien digiriendo, con una política de Estado en cuanto a las restricciones; no podemos estar viendo como cada presidente --autonómico-- da ahora mismo una respuesta diferente al virus", ha apuntado el jefe del Ejecutivo murciano, tras lo que ha lamentado que hayan tenido lugar "17 navidades, 17 inicios de curso y ahora 17 semanas santa diferentes".

A su juicio, el hecho de que el Gobierno de la Nación no haya establecido unos criterios comunes "va a ser un grave error y no va a ser eficaz para luchar contra el virus".

Así, ha reiterado su apuesta por limitar la movilidad, "mucho más ahora que la Región de Murcia es una de las comunidades con menor tasa de contagios de España".

López Miras ha aseverado que la Región está "a punto" de iniciar el proceso de vacunación masiva y, en este contexto, "tenemos que seguir siendo muy prudentes".

En su opinión, "lo mejor es decirle a la sociedad cuál es la situación, la realidad", y es que "hay una cuarta ola llamando a la puerta, con variantes mucho más contagiosas, y esta Semana Santa tendrá que ser diferente".

No obstante, ha afirmado que la decisión final "es la que indiquen los expertos en Epidemiología y Salud Pública", aunque "de momento y a día de hoy lo que ellos indican" es que en Semana Santa "deberemos seguir manteniendo las restricciones que impidan la interacción social y una movilidad entre distintos territorios con diferente grado de contagio".