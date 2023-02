López Miras no entiende la "cerrazón y obsesión" del Gobierno central por "cerrar" el trasvase Tajo-Segura

Al presidente murciano le gustaría que la Comunidad Valenciana se sumara "con más intensidad" a "esta noble causa"

MURCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha dicho no entender la "cerrazón" y "obsesión" del Gobierno central" al adoptar la "decisión política" que pretende "recortar y cerrar el trasvase Tajo-Segura".

López Miras ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante la inauguración del pabellón de la Región de Murcia en la feria hortofrutícola Fruit Logística 2023, en Berlín.

"No entiendo la cerrazón del Gobierno de España por dejarnos sin un recurso tan importante, no solo para la Región de Murcia, sino para España y para Europa, como es el trasvase Tajo-Segura", ha insistido.

A este respecto, el presidente murciano ha dicho no entender la "decisión política y sectaria" que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros de hace unas pocas semanas para "recortar al 50% el trasvase Tajo-Segura".

A su juicio, con decisiones como esa, "no sería posible que la Región de Murcia estuviera en una feria tan importante" como Fruit Logística. Asimismo, ha señalado que "no sería posible exportar 5.200 millones de euros en 2022 de alimentos al resto de Europa y no sería posible generar miles y miles de puestos de trabajo, no solo para la Región de Murcia, sino para España".

Y es que, sobre la delegación de la Región en Berlín, López Miras ha afirmado que "es la más fuerte y con mayor número de empresas de todas las comunidades españolas", con "63 empresas que en 2022 han batido récords en exportaciones, gracias a la modernización del sector". En concreto, las exportaciones crecieron casi un 8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021, lo que supone elevar las ventas hasta los 5.274 millones de euros.

Ese incremento se ha producido, según el presidente, "gracias a que disponemos del recurso básico del agua, y por ello el lema escogido este año para la presencia de la Región en Fruit Logística es 'Lo que el agua nos da', para poner en valor la importancia del agua no sólo para cultivar. El agua es lo que hace que seamos la huerta de Europa y la huerta del mundo".

FRENTE COMÚN

Ha recordado que el Gobierno murciano lleva "mucho tiempo" haciendo un frente común con la Junta de Andalucía, con la Diputación de Alicante y, en "menor medida", con la Comunidad Valenciana.

No obstante, ha reconocido que le gustaría que la Comunidad Valenciana se sumara "con más intensidad" a esta "noble causa" que es "muy importante para España y para millones de españoles". Se trata, añade, de que "todos los españoles tengan, sencillamente, el agua que necesitan en las mismas condiciones".

"Yo he tenido la oportunidad de hacer sendas reivindicaciones públicas a favor del trasvase Tajo-Segura, tanto en Sevilla como en Almería, con el presidente Juanma Moreno", según López Miras.

Además, ha recordado que su Ejecutivo está redactando un recurso para interponerlo ante el Tribunal Supremo. "Creo que la Junta de Andalucía también lo va a hacer y la Comunidad Valenciana también", según el presidente murciano, quien ha valorado que es una cosa que no afecta solo a una comunidad, sino "a toda España".

Por tanto, ha valorado que, "cuantas más comunidades autónomas entiendan que estamos hablando de justicia, de legalidad y de solidaridad, será mejor para España".