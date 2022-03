López Miras: "Es posible un Gobierno mejor para España: el del PP con Feijóo de presidente"

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que "es posible un Gobierno mejor para España: el del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo de presidente". Son palabras que ha pronunciado con motivo de un encuentro que ha mantenido con afiliados y simpatizantes del PP de las pedanías de Murcia en la Peña Huertana de Zeneta.

"El PP inicia con Feijóo una nueva etapa de reilusión, fortaleza y unidad, y es la única alternativa a un Gobierno social-comunista que se dedica a desgobernar de la mano de Pedro Sánchez", ha afirmado López Miras.

López Miras, tras lamentar que "España y los españoles están en una situación límite, asfixiados", ha recordado que "esta semana me he reunido con transportistas, ganaderos, autónomos, con todo el tejido productivo, y me han transmitido que no pueden más, no pueden pagar un recibo de la luz que está a unos precios desorbitados, ni el combustible, ni materias primas, ni bienes de primera necesidad".

El presidente 'popular' ha apuntado en ese sentido que "el Gobierno de Sánchez debe dejar de darles la espalda y tomar medidas, como bajar el IVA al tipo superreducido del 4%, el precio del combustible, también los impuestos de la luz y de los bienes de primera necesidad".

"Mientras Sánchez mira hacia otro lado, el Gobierno de la Región de Murcia movilizará más de 50 millones de euros para ayudar a empresas, pymes y autónomos que han sufrido pérdidas por esta crisis, y por esta guerra ilegal e inhumana en Ucrania", ha señalado López Miras, que ha apostillado que "eso es lo que necesitamos del Gobierno de España: que tome decisiones".

Por lo demás, el presidente regional del PP ha destacado que "el alcalde de Zeneta, Salvador Cánovas, es uno de los referentes políticos del Partido Popular de la Región de Murcia, ya que lleva desde 2003 ganándose la credibilidad y la confianza de los vecinos de su pedanía, haciendo la cosas bien".

"Ese es el ejemplo que tenemos que seguir en el PP, el del municipalismo, el trabajo a pie de calle, resolviendo los problemas de sus vecinos, ayudándolos y escuchándolos", ha añadido.