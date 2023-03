López Miras: "El hachazo de Pedro Sánchez al Trasvase pone en riesgo el futuro de Totana y de su sector agrícola"

Juan Pagán: "Totana lleva ocho años de retroceso, y lo que hace falta es trabajo para resolver los problemas de los vecinos"

TOTANA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región, Fernando López Miras, ha subrayado que "el hachazo de Pedro Sánchez al Trasvase Tajo-Segura pone en riesgo el futuro de Totana y del sector agrícola del municipio, del que dependen miles de empleos".

Son palabras que pronunció este jueves con motivo del acto de presentación en Totana del candidato del PP a la alcaldía del municipio, Juan Pagán, que ha sido arropado por más de 400 personas, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Los regantes de Totana reciben golpes por todos lados, no aguantan más y necesitan un compromiso firme del Gobierno de la Región de Murcia, y lo van a tener", afirmó López Miras, que ha asegurado que "donde no está el Gobierno de Sánchez, van a estar el Gobierno regional y el futuro alcalde, Juan Pagán", subrayó el líder del PP.

Del candidato del PP a la alcaldía de Totana, López Miras destacó que "siempre que ha tenido una responsabilidad la ha cumplido con éxito, y siempre ha antepuesto los intereses de Totana a cualquier otro tipo de interés, ya fuera político, partidista o personal", y por eso, "yo tenía claro que el candidato y el próximo alcalde de Totana tenía que ser Juan Pagán".

"Totana lleva ocho años instalada en la desidia, en la inacción, no hay ideas, no hay proyectos, no hay crecimiento", ha criticado el presidente del PPRM, por lo que "se necesita a alguien que conozca a Totana como la conoce Juan Pagán, a alguien que defienda los intereses de Totana ante quien sea, frente quien sea y donde sea necesario". "Y si alguien conoce bien la agricultura, si hay alguien que está dispuesto a defender a los agricultores y a los regantes frente a quien haga falta es Juan Pagán", ha apostillado.

"Juan es una persona exigente y reivindicativa, que ya me ha señalado la hoja de ruta", aseguró López Miras, que afirmó que "tenemos que seguir invirtiendo en el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras educativas, y en Sanidad hemos destinado el mayor presupuesto de la historia para el Área III de Salud, más de 200 millones de euros".

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Totana, Juan Pagán, dijo que "asume con gran responsabilidad la confianza que el presidente López Miras ha depositado en mí para impulsar el cambio que Totana necesita", y ha asegurado que "no defraudaré a nadie: ni a mis votantes, ni a mi gente ni a las personas que de verdad me apoyan".

"Totana lleva ocho años de retroceso, y lo que hace falta es trabajo para resolver los problemas de los vecinos", manifestó Pagán, que resaltó que "estos cuatro años en la oposición me han dado lo que me quedaba por conocer, y ahora más que nunca es necesario dar un empujón y llevar a Totana y a su gente donde se merecen".

"Lo voy a hacer con el apoyo del presidente López Miras, con el de mi partido y espero que también con el de los vecinos de Totana", concluyó Pagán.