López Miras intenta este lunes su investidura para la que necesita la abstención de Vox

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP para presidir la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, intenta este lunes, a partir de las 11.00 horas, lograr su investidura tras fracasar el viernes pasado después de que Vox, PSOE y el Grupo Mixto, representado por dos diputados de Podemos, votaran en contra de esa investidura.

El candidato 'popular' necesitaba, en aquella ocasión, la mayoría absoluta de apoyos para conseguirlo (23 diputados), pero sólo obtuvo los 21 de su grupo parlamentario, frente a los 24 en contra que sumaron los diputados de Vox, PSOE y Podemos.

En esta ocasión, para ser investido como presidente necesitará mayoría simple, esto es, más 'síes' que 'noes', con lo que de obtener finalmente la abstención de, al menos, cuatro diputados de Vox, el candidato del PP podría repetir como presidente de la Comunidad.

Pero este escenario, salvo sorpresas de última hora, es poco probable, ya que Vox ha asegurado que sus apoyos no van a ser fraccionados (los nueve van a votar lo mismo), que sólo cabe la posibilidad de votar 'sí' o 'no' (no se van a abstener) y, hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo porque Vox no contempla otra posibilidad que no sea entrar en el Gobierno regional, algo a lo que López Miras no está dispuesto a aceptar alegando que tiene el 43 por ciento de los votos y casi el 50 por ciento de los diputados de la Asamblea regional.