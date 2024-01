López Miras: "Intentar borrar la violencia de los actos terroristas en Cataluña es sobrepasar todas las líneas rojas"

MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este jueves que "intentar borrar" la "violencia de los actos terroristas que han cometido en Cataluña", en referencia a las acciones de los CDR y Tsunami Democratic, supone "sobrepasar todas las líneas rojas, los límites de la dignidad y del respeto por el ordenamiento jurídico".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, López Miras ha señalado que "el sentido común nos dice que no está bien borrar los delitos de delincuentes y que han cometido actos de terrorismo", y todo, ha denunciado, con el único objetivo de "seguir siendo presidente del Gobierno".

"Porque incendiar el mobiliario urbano es terrorismo; porque sabotear las vías de un tren poniendo en peligro la vida de miles de pasajeros, si no se llegan a percatar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también es terrorismo; porque apalear a un policía también es terrorismo", ha indicado.

A su parecer, "comparar un terrorismo con otro no tiene ningún sentido, pero está claro que es terrorismo eso". "No vamos a compararlo con alguien que le pegue un tiro en la nuca a otra persona, por supuesto que no, pero no exime de la violencia de los actos terroristas que han cometido en Cataluña", ha añadido.

Asimismo, ha manifestado que "intentar borrar esto simplemente para seguir en un cargo político, para seguir siendo presidente del Gobierno", es "sobrepasar todas las líneas rojas, los límites de la dignidad y desde luego del respeto por el ordenamiento jurídico y por la defensa del interés general".