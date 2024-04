López Miras y Mazón exigen un debate sobre la financiación de las autonomías y "una equidad entre las comunidades"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, han exigido al Gobierno de España un debate sobre la financiación de las comunidades y "una equidad entre las comunidades autónomas" porque, según los presidentes, ambas regiones se enfrentan a dos luchas: "La infrafinanciación y el agua".

Los presidentes de las regiones han compartido una diálogo en el I 'Encuentro entre líderes' organizado por OKDiario, en el que han debatido sobre la infrafinanción de las Comunidades Autónomas y el problema de agua que les afecta.

"No reivindicamos privilegios, exigimos equidad después de hacer nuestros deberes", ha subrayado Mazón en materia de agua. Para el presidente, tanto la Región de Murcia como la Comunidad Valenciana, han gestionado "de forma correcta" la reutilización del agua y la creación y mejora de las infraestrcutras", por lo que después de "hacer los deberes", exigen que el Ejecutivo "busque un plan nacional del agua" para "la correcta gestión de los recursos".

"No se entiende que mientras unas comunidades toman medidas de restricción del agua, otras tengan que abrir las compuertas de los trasvases porque no pueden almacenar más agua", ha afirmado, por su parte, el presidente de Murcia. "Hay agua suficiente, pero hay mala gestión por parte del Gobierno", ha subrayado, al tiempo que ha exigido que el Ejecutivo convoque a todas las comunidades para "hablar y buscar un plan nacional del agua", porque el agua "nos corresponde a todos por constitución, no a los territorios por los que pasan los ríos", ha subrayado.

Sobre la candidatura a las elecciones europeas de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, López Miras ha celebrado "su salida", porque según ha lamentado, "es la ministra que más recortes ha hecho en materia de agua en la historia de España". Asimismo, ha advertido que le preocupa la llegada de "estas políticas a Europa".

En materia de financiación autonómica y de competencias en sanidad de las comunidades autónomas, el otro gran asunto del diálogo entre los dos presidentes, López Miras ha pedido una mayor financiación y apoyo económico para, por ejemplo, la sanidad. "En la comunidad hemos reducido las listas de espero en atención 'prioridad I' en un 66%, pero ha reiterado que "no hay equidad sanitaria en España" que su región "necesita los recursos" que, según López Miras, "le corresponden".

Por su parte, Mazón ha asegurado que, "la falta de financiación para Sanidad del Gobierno de Sánchez", les va a obligar a "pedir inversión", para "poder reducir las listas de espera.

En el contexto de los resultado de las elecciones vascas, ambos líderes han abogado por la educación como "herramienta para que no olvide a una banda --ETA-- que mató y asesinó a muchos españoles", y para que las nuevas generaciones "entiendan lo que supuso en la historia del país".

Además, López Miras, por su parte, ha negado que defienda la ilegalidad de EH Bildu, "porque no forma parte de los valores constitucionales", aunque ha asegurado que "si Sánchez se incluye usando la primera persona, es que es parte de los independentistas que quieren dividir a España", en respuestas a las declaraciones del presidente del Gobierno esta mañana, en las que ha afirmado que "el 90% de los vascos nos han votado".

Antes de finalizar, ambos presidentes han asegurado que esperan "conseguir una mejor educación, una reducción de las listas de espera y la creación del corredor Mediterráneo", un aspecto que consideran "fundamental" para estar conectados con Europa porque "Valencia es el puerto de España", han sentenciado.