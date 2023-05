López Miras (PP), sobre la detención de la candidata del PSOE en Albudeite (Murcia): "Alguien debería dar la cara"

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha considerado que las noticias sobre la investigación judicial acerca de una presunta compra de votos en el municipio de Albudeite son "muy preocupantes", por lo que cree que son necesarias "respuestas" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y de los socialistas de la Región de Murcia.

"No han dado explicaciones, no hay ningún tipo de justificación y lo que estamos escuchando es muy preocupante", según López Miras, quien cree que "alguien debería dar la cara y debería asumir responsabilidades".

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por esta investigación relacionada con la presunta compra de votos a cambio de dinero en las elecciones del 28-M en la localidad de Albudeite y en la que estaría implicada la candidata del PSOE a la Alcaldía, Isabel Peñalver; y el número 19 en las listas de los socialistas, Héctor Antonio Martínez.

En este sentido, López Miras ha transmitido su intención de ser "muy prudente" al respecto porque hay una investigación judicial. No obstante, ha considerado que las noticias son "muy preocupantes" y "necesitamos respuestas".

"Estamos hablando de una representante del Partido Socialista que se presentaba o que se presenta a la Alcaldía de Albudeite y también de una persona que integraba la candidatura regional del Partido Socialista, que han sido detenidos por una presunta trama, según estamos leyendo, no sólo de compra de votos sino además de tráfico de drogas", según el candidato 'popular'.

A su juicio, "alguien debería dar la cara ya en el Partido Socialista y decir qué está pasando". "A mí no me gusta que estas noticias y que estas cosas pasen en la Región, y mucho menos que haya noticias de la Región de Murcia por estas cuestiones", según López Miras, quien cree que "esto no es bueno para nadie".

"Esto es malo para todos", según el candidato del PP, que espera que "alguien dé explicaciones y que asuma responsabilidades lo antes posible por el bien de la democracia, de la transparencia y de las elecciones en la Región de Murcia, en Albudeite y en España".

Con todo, López Miras ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" para todos los ciudadanos porque "la democracia funciona en España".

"Nuestro sistema democrático funciona y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad", ha insistido el candidato del PP, quien cree que "hay garantías suficientes para poder ejercer el derecho al voto en España y, por supuesto, en nuestra tierra; y hay que hacerlo".