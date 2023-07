López Miras: "La Región de Murcia puede ser un espejo de lo que puede pasar en España"

Afirma que el PP "sigue con la mano tendida" a pesar de que Vox "ha activado el botón de repetición electoral"

MURCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha considerado que la Región de Murcia no es un "laboratorio" de cara a las elecciones generales, tal y como se ha dicho tras su intento fallido de investidura, pero sí que cree que "puede ser un espejo de lo que puede pasar en España".

A su juicio, quizá Vox "no puede ceder" en la Región de Murcia porque "puede ser un ejemplo de lo que pasa en España", tal y como ha hecho saber en declaraciones al programa 'Herrera en COPE', de la Cadena COPE.

"Si con una victoria tan clara y rotunda del PP en la Región, Vox ha sido capaz de bloquear junto a Podemos y PSOE un gobierno del Partido Popular, también puede hacerlo en España", tal y como ha advertido López Miras.

A este respecto, ha recordado que todavía hay dos meses de margen, hasta el 7 de septiembre, para poder llegar a un acuerdo y que haya una nueva sesión de investidura. "Pero ahora la pelota está en el tejado de Vox", según López Miras, que ha señalado que el PP "sigue con la mano tendida" a pesar de que la formación que dirige Santiago Abascal a nivel nacional "ha activado el botón de repetición electoral".

"VOX NO SE HA QUERIDO SENTAR A NEGOCIAR"

López Miras ha lamentado que Vox "lleva dos semanas sin querer sentarse a negociar" porque lo que le ha propuesto el PP es "poder llegar primero a un acuerdo programático de medidas, y que digan cuáles son las políticas que quieren aplicar en la Región". En base a ello, la intención del PP es colaborar con Vox "desde el respeto" en la aplicación también de sus compromisos electorales.

Sin embargo, ha criticado que los representantes de Vox "no han querido sentarse a negociar" si no se hablaba "de sillones en el Consejo Gobierno".

Ha recordado que Vox le dio este lunes un papel con doce puntos. "El primero de los cuales es, desde luego, difícil de asumir porque es un paso atrás en la protección del Mar Menor", según López Miras, quien ha señalado que ese documento también exigía una vicepresidencia y dos consejerías.

Sin embargo, Vox no señalaba de qué eran esas dos consejerías. "Parece que lo que les interesa son esos sillones", según López Miras, quien ha calificado esto de "sorprendente" por el hecho de que la negociación consista en exponer "un papel en cinco minutos públicamente".

En segundo lugar, lo ha considerado "sorprendente" porque es "bastante desproporcionado" y "no respeta el resultado de las elecciones". De hecho, ha comparado la situación con Extremadura, donde el PP "perdió las elecciones" y Vox "solo han exigido una consejería".

También lo ha considerado "desproporcionado" en comparación con Baleares, donde el resultado del PP "es incluso peor que el de la Región de Murcia" y Vox "no ha entrado en el Gobierno".

"No sé si, a lo mejor, aquí está entrando quizás el tacticismo electoral a nivel nacional", según López Miras, quien cree que, quizás, Vox "puede sospechar que a nivel nacional, ALberto Núñez Feijóo puede tener también una victoria muy contundente y clara en las urnas y sacar más diputados que toda la izquierda".

En este escenario, cree que Vox puede "exigir, como en la Región de Murcia, la vicepresidencia y varios ministerios, aunque esto sea más de lo que los ciudadanos le han dado en las urnas".

A este respecto, ha considerado "sorprendente" que no se le "permita" gobernar al PP cuando "está legitimado" tras obtener "el 43% del voto y casi el 50% de los diputados regionales, solo a dos de la mayoría absoluta". "Y lo más importante, no hay una alternativa de gobierno posible", ha zanjado.

"Porque si la izquierda puede conformar una mayoría alternativa, nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí", ha señalado López Miras, quien ha explicado que el PP ha obtenido una mayoría "clara y rotunda" en la Región. Se trata, ha añadido, de un resultado "muy similar" al que obtuvo Juanma Moreno en Andalucía o al que consiguió Isabel Díaz Ayuso en Madrid en 2021, donde Vox "no puso problemas".

"No estamos pidiendo que se nos regale nada", según el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, quien ha recordado que lo que hizo Vox fue "bloquear junto a PSOE y Podemos"

PROPUESTA DE VOX

López Miras ha puntualizado que el acuerdo que Vox mostró en sus redes sociales "no se parecía" al que se le entregó en el parlamento autonómico, o "tenía algunos aspectos que se habían eliminado". A su juicio, esto se debe a que "quizás se dieron cuenta de que quedaba demasiado en evidencia que su principal preocupación eran los sillones del Consejo de Gobierno".

Ha lamentado esta situación porque "nos han abocado a una repetición electoral" y ha considerado que "ni la Región de Murcia ni ningún ciudadano se merece pasar en menos de seis meses por tres elecciones".

"Aquí lo sorprendente es que ni siquiera estábamos pidiendo el apoyo de Vox" sino que "lo único que era necesario es que no se aliara con el PSOE de Pedro Sánchez y con Podemos para bloquear a un gobierno del Partido Popular", según López Miras, a quien le gustaría que "se pudiese recapacitar sobre esta situación".

A este respecto, ha garantizado que su mano está "tendida" desde el "respeto" a Vox, a sus votantes y "sin pedir nada gratis; con el compromiso de poder llegar a un buen acuerdo".

INFLUENCIA DEL 23J

Ha aclarado que él no tiene "absolutamente ningún tipo de veto a Vox", ni un rechazo a pactar con ellos. De hecho, ha recordado que él pactó con Vox en 2019. "En unas cosas somos muy diferentes, pero en otras tenemos puntos de acuerdo", ha aseverado.

En este sentido, el candidato el PP ha pedido "respeto al resultado electoral", ya que el PP ha sacado en la Región "el tercer mejor resultado de toda España, con un 43 por ciento de los votos, y no hay alternativa posible".

"Lo único que puede hacer que yo no sea presidente y que el PP no gobierne es un veto precisamente de Vox junto a PSOE y Podemos", según López Miras, quien cree que "es legítimo que el Partido Popular gobierne en solitario". A su juicio, "todos entendíamos que si el Partido Popular tenía más diputados que toda la izquierda, Vox no sería el problema junto a Podemos y PSOE".

En su opinión, "es una cuestión de respetar la legitimidad de un partido que se ha quedado al borde de la mayoría absoluta y que lo único que necesita es que no se bloquee".

NEGOCIACIÓN DE LA MESA DE LA ASAMBLEA

Al ser preguntado por si esta situación se podría haber evitado si el PP hubiera cedido algún puesto a Vox en la Mesa de la Asamblea, López Miras ha asegurado que los 'populares' no habrían tenido "ningún tipo de inconveniente" en poder haber pactado la entrada de esta formación ese órgano del parlamento autonómico.

Sin embargo, ha recordado que lo "único" que Vox puso al PP encima de la mesa "fue un acuerdo de máximos", pidiendo la "presidencia de la Asamblea y entrar en el Gobierno o nada". "Ante esa situación y no necesitando los votos de Vox para conformar la Mesa de la Asamblea, pues no se llegó a un acuerdo", ha zanjado.

Con todo, López Miras ha asegurado que la conformación de la Mesa de la Asamblea "responde exclusivamente a la voluntad de los ciudadanos de la Región de Murcia" porque cada uno de los partidos "se votó a sí mismo".