López Miras: "Sacar el sanchismo de los ayuntamientos y de las comunidades es el primer paso para conquistar la Moncloa"

LORCA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, señaló este miércoles en Lorca que "sacar el sanchismo de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas es el primer paso para conquistar la Moncloa y hacer presidente a Feijóo", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

López Miras, que hizo estas declaraciones durante la visita de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a Lorca, indicó que su partido "es el único que prefiere que sean los españoles los que decidan qué hacer con su dinero en lugar de empobrecerlos para luego ofrecerles subvenciones y ayudas".

El cabeza de lista de los 'populares' en la Región subrayó que bajo el mandato de Pedro Sánchez "sufrimos las ocurrencias de un Gobierno en descomposición, con ministros que en lugar de enfrentarse a la crisis, se enfrentan entre ellos".

Confrontó esta situación con las políticas del PP: "Ofrecemos alternativas y planteamos programas creíbles con equipos preparados para gobernar desde el diálogo", apostilló.

A esto, sumó que en la Región de Murcia "hemos demostrado sobradamente que bajando los impuestos crece el empleo, crecen los ingresos y crece la economía: ahí están nuestras medidas en sucesiones, donaciones, patrimonio o el IRPF, que hemos deflactado. Por eso somos el partido que crea más oportunidades, el que confía plenamente en los autónomos, en los comerciantes, en los empresarios".

"Lorca rebajó su deuda con el PP y después de cuatro años de sanchismo las consecuencias son que esta ciudad está apática y necesita un cambio. Lorca es una ciudad más sucia de lo que era hace cuatro años, más insegura que el resto de España. Lorca no tiene alta velocidad ni sabemos cuándo habrá AVE a Lorca, no hay Palacio de Justicia y no tiene trenes de cercanías", manifestó.

A este respecto, recalcó que la ciudad "está aislada, sin transporte público y después de cuatro años no ha habido inversiones del Gobierno socialista porque nueve de cada diez han sido realizadas por el Gobierno de la Región de Murcia".

"¿Cómo puede ser que con la importancia que tienen la ganadería y la agricultura para Lorca haya un recorte del Trasvase y desde el PSOE nadie haya abierto la boca?", se preguntó López Miras, quien reclamó "una ciudad cada vez mejor, que el representante de Sánchez no es capaz de hacer".

"Por el contrario, el candidato del PP, Fulgencio Gil, está con todos los vecinos, en todas las pedanías, defendiendo los intereses de cada rincón del municipio", agregó el dirigente del PP regional.

En Lorca, "adquirimos compromisos y los hemos llevado a la práctica, y hoy contamos con mejores comunicaciones, con barrios ya acabados. Hoy Lorca mira al futuro con ambición de seguir creciendo. Estamos impulsando la recuperación de su casco histórico, en el que por vez primera va a existir una sede institucional del Gobierno de la Región de Murcia porque no queremos que nos cuenten la vida de Lorca, queremos vivirla juntos, escribirla juntos", añadió.

"Necesitamos una mayoría estable y suficiente para un gobierno sólido y fuerte. Nosotros apostamos y representamos a los gobiernos que buscan el consenso y no el enfrentamiento: la unión y no la división; que miren hacia delante y no hacia atrás. Necesitamos ya al presidente Feijóo en La Moncloa, y eso empieza en las urnas el 28 de mayo", concluyó.