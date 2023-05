López Miras subraya que el PP "es el gobierno de los agricultores" e insiste en ser reivindicativo en materia de agua

MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha resaltado que el PP es "el gobierno de los agricultores" y ha insistido en que siempre será reivindicativo en materia de agua, gobierne quien gobierne, puesto que ya se manifestó en Madrid con los agricultores cuando el Gobierno central era del PP.

En declaraciones a 'esRadio' recogida por Europa Press, López Miras ha recordado que la agricultura, más allá de lo que supone para la Región de Murcia, "es importante lo que supone para España", ya que utilizando sólo el 3 por ciento de agua de regadío del país y produce el 25 por ciento de las frutas y hortalizas.

Además, ha añadido, "una de cada cuatro frutas y hortalizas que exporta España se producen en la Región de Murcia", por lo que ha dudado si "puede permitirse desaprovechar ese activo".

En este contexto, ha reivindicado la importancia del trasvase Tajo-Segura que riega el 70 por ciento de las frutas y hortalizas de este país.

Pero eso no es todo, "estamos hablando de la autosuficiencia alimentaria, ahora que hemos visto con la guerra de Ucrania lo importante que es que los países sean autosuficientes en energía y en alimentación", ha subrayado López Miras, quien ha recordado que durante la pandemia de COVID "no hubo desabastecimiento de alimentos gracias a los agricultores del Levante", algo que no se produjo en ningún otro país de Europa.

Además, ha advertido, "el agua que están recortándonos a nosotros del trasvase Tajo-Segura sigue su recorrido hasta llegar a Portugal", donde se están "haciendo unas plantaciones de olivos súper intensivas, de regadío muy intensivo" convirtiéndose en unos años en "los grandes productores de aceite".

"CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA"

El presidente de Murcia ha reivindicado "el conocimiento, la tecnología y la modernización de la gestión del agua en la Región de Murcia", donde regar una hectárea de cultivo consume el 50 por ciento menos de agua que en el resto de España, porque se riega gota a gota.

En depuración y reutilización también es puntera, ya que mientras que Europa está depurando y reutilizando en torno al 4 por ciento de sus aguas urbanas y España en torno al 9 por ciento, la Región de Murcia "depura y reutiliza el 98 por ciento", más incluso que Israel, que consigue reutilizar el 85 por ciento.

A su juicio, "es obligatorio que España tenga un plan hidrológico que gestione los recursos hídricos de España", ya que su gestión compete al gobierno central.

Con lo que "tenemos que hacer ese plan hidrológico nacional basado en un pacto nacional del agua, que es tan importante y tan sencillo como sentarnos a todos poder analizar cuáles son las reservas hídricas que tiene este país y cuáles son las necesidades también de agua", ha abogado el presidente murciano.

"Lo sé que hay agua para todos en España, ahora hay que distribuirla y repartirla con criterios de eficiencia", ha defendido López Miras, quien ha criticado que "todos los países tengan el agua como una política de Estado" menos España, donde se cuestionan "los traspases y un modelo de gestión del agua que es un ejemplo en todo el mundo".