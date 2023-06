López Miras:"En todas las declaraciones de VOX piden medidas y políticas, no cargos, eso sería un buen punto de partida"

El presidente de la Comunidad en funciones asegura que no han hablado en las últimas horas, pero continúa con la mano tendida para llegar a acuerdos

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad en funciones, Fernando López Miras, ha asegurado que en todas las declaraciones que ha escuchado de VOX para llegar a acuerdos "piden políticas y medidas importantes para cambiar algunas cuestiones, en ningún momento han hablado de cargos y puestos y ese es un buen punto de partida".

López Miras considera que para llegar a un acuerdo con VOX lo primero que deberían hacer es "hablar de qué queremos para la Región", además, ha asegurado que tras los encuentros que mantuvieron con la formación de Santiago Abascal a principio de esta semana no han vuelto a hablar, aunque "la mano continúa tendida".

El dirigente del PP ha insistido en que lo que su formación quiere es que se respete el resultado que obtuvieron en las urnas. "En la Región las elecciones arrojaron un 43% de voto para el PP, la situación de la Comunidad Valenciana no es asimilable ni se puede comparar", ha dicho en relación al acuerdo de Gobierno alcanzado en dicha comunidad.

"Si en la Comunidad Valenciana no hay un pacto con VOX el gobierno será de la izquierda. Pero en la Región hemos obtenido casi el 50% de los diputados de la Asamblea y no hay un gobierno alternativo al PP, o el Gobierno es del PP o no hay un gobierno de izquierdas posible", ha añadido.

Aún así, López Miras ha indicado que son "conscientes" de que no tienen la mayoría absoluta y que el partido con más puntos de conexión con el PP es VOX. "Nuestra mano está tendida para evitar el bloqueo durante meses de la Región, algo que no sería bueno", ha dicho en relación a la amenaza de VOX de bloquear la investidura y llevar a la Comunidad a nuevas elecciones.

En ese sentido, el presidente en funciones ha advertido que en lo que a él dependa, "no habrá bloqueo ni repetición electoral".