López Miras valora que la alcaldesa de Cartagena (PP) ha alcanzado un "buen acuerdo" y ha hecho "lo que tenía que hacer"

MURCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, ha valorado que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha alcanzado un "buen acuerdo" de gobernabilidad y ha hecho "lo que tenía que hacer".

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por el acuerdo anunciado este jueves entre los grupos municipales del PP y Vox en el Ayuntamiento de Cartagena para gobernar el municipio durante los próximos cuatro.

A su juicio, la postura y la decisión del Partido Popular de Cartagena y de su alcaldesa, Noelia Arroyo, "sin duda ha sido la más responsable".

Y es que ha recordado que Arroyo "intentó gobernar en solitario porque así lo quisieron la mayoría de los cartageneros", ya que "por eso ganó las elecciones", pero ha considerado que "está claro que, ante el bloqueo, hay que actuar".

"Y estoy convencido de que la inmensa mayoría de los ciudadanos en Cartagena no quieren un Ayuntamiento bloqueado, no quieren que no haya presupuestos, no quieren que no haya ordenanzas fiscales y no quieren que haya un consistorio maniatado sin poder tomar decisiones".

Y la "única manera de evitar el bloqueo", a su parecer, era "alcanzar un acuerdo". En su opinión, era "la única manera de que los cartageneros tuviesen presupuestos, tuvieran bajada de impuestos y tuviese un Ayuntamiento que puede tomar decisiones en su beneficio".

Al ser preguntado por si este acuerdo se va a repetir en más municipio, López Miras ha reconocido que lo desconoce porque "en el PP tenemos la costumbre de confiar en los presidentes locales y en nuestros alcaldes".

"Algunos partidos lo hacen así, otros no", según López Miras, quien ha insistido en que en el Partido Popular de la Región de Murcia "confiamos en nuestros presidentes locales, confiamos en los alcaldes del Partido Popular y les damos autonomía porque entendemos que son los que mejor conocen su territorio y las circunstancias concretas de cada municipio, de cada ciudad".

"Y por tanto, lo que vayan valorando y lo que vayan decidiendo en cada municipio, pues tendrán el respaldo del Partido Popular", ha concluido.