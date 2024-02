López Miras: "No vamos a apoyar nada que suponga la más mínima desprotección del Mar Menor"

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este miércoles en Cartagena que desde el Ejecutivo autonómico "no vamos a dar ni un paso atrás en la protección del Mar Menor, y, por supuesto, no vamos a apoyar nada que suponga la más mínima desprotección" de la laguna salada.

López Miras ha pronunciado estas palabras tras ser preguntado por los medios de comunicación por la valoración que hace el PP del borrador de la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor que elevará este jueves el vicepresidente y líder regional de Vox, José Ángel Antelo, al Consejo de Gobierno.

El máximo dirigente 'popular' en la Región de Murcia ha indicado que de la propuesta del partido de Antelo solo conoce la información que ha sido publicada en prensa, de la que él deduce que el borrador "es una iniciativa parlamentaria de Vox".

"Si ustedes me preguntan por la posición del Partido Popular, ya la saben: no vamos a dar ni un paso atrás en la protección del Mar Menor", ha sentenciado López Miras, quien ha indicado que su partido aún no ha podido evaluar el borrador porque "lo único que sabemos es lo que hemos visto en la prensa".

"Yo soy el presidente del Partido Popular, y lo que le puedo decir una vez más es que el Partido Popular no va a dar un paso atrás en la protección del Mar Menor, y que, por supuesto, no va a apoyar nada que suponga el más mínimo retroceso de la protección del Mar Menor", ha añadido.

Asimismo, López Miras ha instado a los presentes a que "tengan la certeza, la más absoluta seguridad" de que desde el Gobierno que preside "no vamos a dar un paso en la protección del Mar Menor".

"Les hablo como presidente del Partido Popular porque ustedes me están hablando de una iniciativa parlamentaria, por eso les hablo de una perspectiva estrictamente partidista, es decir, como representante del Partido Popular de la Región de Murcia", ha enfatizado.