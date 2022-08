López niega defectos de forma en el proyecto Ciudad de la Justicia y dice que el recurso de COAM tiene "interés difuso"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha negado este jueves que el proyecto regional de la Ciudad de la Justicia tenga defectos de forma y que el recurso impugnatorio que ha presentado el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) tiene "un interés difuso".

En declaraciones este mediodía ante los medios, López ha indicado que el asunto está ahora en manos del Tribunal de Contratación. "Confiamos que el recurso no sea estimado porque carecer de legitimación. Para poder llevar a cabo este recurso está apelando a un interés difuso, general, como es la arquitectura, sobre la base de intereses profesionales muy dignos pero que no dan legitimación para impugnar un proceso de licitación de esta naturaleza", esgrime.

El consejero ha insistido en que no hay defectos de forma en este proyecto y que la Ley de Calidad de la Arquitectura a la que se acoge el COAM "se aplica solo a los contratos de servicio y a los servicios de otra naturaleza, no a un contrato de concesión de obra". "Tienen una visión que no es la adecuado porque además lo que piden ya lo hemos cumplido", asegura.

Enrique López ha añadido que el Gobierno regional "tiene que mirar por los intereses generales, que son los de los ciudadanos de Madrid". "El bien de la arquitectura que defiende esta ley está absolutamente garantizado precisamente con el concurso licitado, sin lugar a dudas, que no haya ninguna duda. Y en lo que se refiere a velar por el adecuado bien de la arquitectura y los requerimientos técnicos, tenemos un grupo de excelentes arquitectos en la Consejería que están trabajando de una manera ejemplar", ha zanjado.