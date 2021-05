López (PP) espera que el acuerdo que se adopte en Cataluña respete la Unidad de España y la Constitución

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha manifestado este lunes que espera que el acuerdo político para el Gobierno autonómico de Cataluña, "si se produce, se haga con respeto a la Constitución, al principio de la igualdad ante la ley y con respeto a la unidad de España, pues son aspectos básicos y fundamentales para el éxito de esta vieja nación como es España".

El también consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado por los medios de comunicación al término de la reunión de la Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales.

Sobre el acuerdo en Cataluña ha señalado además que se trata de una decisión que adoptan las fuerzas parlamentarias de Cataluña y que desde la comunidad de Madrid "poco puede decirse más allá de que lo importante es la estabilidad política en España".

"Y esperemos que al margen del acuerdo que se adopte para formar gobierno en la comunidad catalana el partido socialista vuelva a la senda del respeto a la Constitución, a la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y el Estado de Derecho".

Sobre el estado de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), López ha recordado que se trata de cumplir con obligaciones constitucionales y legales sobre renovación de órganos, y se ha mostrado confiado en que se llegue a un pronto acuerdo "si todos nos inspiramos precisamente del espíritu constitucional, lo que dice la Constitución, y también de lo que nos demandan Europa y trabajamos".

Ha añadido que además de para renovar los órganos, desde su partido trabajan para fortalecer la imagen de independencia del poder judicial, por lo que está convencido de que finalmente "habrá un acuerdo parlamentario".

"Siempre insisto que inspirados por el espíritu de la Constitución y con un fin muy claro que es fortalecer la imagen de independencia del poder judicial para que la imagen de los jueces se corresponda con la independencia real de la que gozan afortunadamente en España", ha añadido a preguntas de los periodistas.

En todo caso, ha subrayado que el marco de negociación adecuado es el parlamentario "y ahí es donde hay que encontrarse y en el espíritu de la Constitución y de lo que nos pide Europa".

Hay que tener en cuenta, ha añadido que "aquí no tiene que ganar nadie, tiene que ganar la independencia del Poder Judicial y su imagen de independencia", por lo que ha lamentado valoraciones como las realizadas por la ministra portavoz, María Jesús Montero, en el sentido de que el PP no está interesado en pactar: "Son valoraciones alejadas de la realidad y sin base objetiva pero ya sabe ella lo que tiene o no que hacer".