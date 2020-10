López (PP) insiste en las condiciones para renovar CGPJ: que no esté Podemos, retirada de reforma y despolitización

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha vuelto a reiterar esta mañana cuáles son los tres requisitos que debe cumplir el PSOE para que se retomen las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un acuerdo que parecía estar más cercano tras el anuncio por parte del presidente Pedro Sánchez de paralización de los trámites parlamentarios de la contestada reforma dirigida a cambiar el modo de elegir a los vocales de este órgano.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, López señala no obstante que persisten las condiciones exigidas por el PP, lo que parece complicar un acuerdo inminente. "Hemos pedido tres condiciones y volvemos a reiterarlas", ha subrayado.

En primer lugar, López no quiere que Unidas Podemos, socio en el Gobierno de coalición, participe en las negociaciones "por razones obvias". "Hoy mismo están pidiendo que haya una mayor implicación autonómica por parte de la Generalitat en el nombramiento de vocales del CGPJ", ha señalado, para añadir que la voluntad del partido liderado por Pablo Casado no contempla dicho extremo.

"La segunda es que retiren esa nefasta reforma tan criticada en Europa y en toda España", ha insistido, para añadir que desde el propio Gobierno se han dado cuenta "de que no pueden ir por ahí, que van en contra de todo lo que está marcando en Europa porque nos acerca a Venezuela, a Polonia, no separaba de países democráticos", ha explicado.

La tercera condición, según López, pasa por la búsqueda de candidatos para el CGPJ que fortalezca "la despolitización", del órgano.

EL PP, A LA ESPERA

"Estamos a la espera que que esa reforma no tenga que detenerse, porque sencillamente es que hay que expulsarla del parlamento español", ha manifestado el secretario de Justicia del PP, que añade que "tanto el Gobierno como su ministro de Justicia saben que es insconstitucional y que ha generado una ola de críticas en toda Europa por avanzar en la línea contraria", a lo que dictan los cánones democráticos europeos.

Preguntado si existe esperanza en un pronto acuerdo de renovación, López ha insistido en que lo que su partido quiere es que se cumplan los requisitos. "El PP no ha bloqueado absolutamente nada" ha añadido, tras apuntar que con el año electoral de 2019 y la posterior pandemia únicamente se ha tenido ocasión de negociar una renovación del órgano de gobierno de los jueces desde el pasado 21 de junio. "Eso no es bloquear y por ello no conviene mentir a los ciudadanos", ha concluido.