López (PSOE) acusa al PP de ser el defensor de una patronal a la que "no le gusta que le toquen los bolsillos"

Defiende la reforma de las pensiones y asegura que los socialistas "sí creen en el sistema público" y van a "pelear para que sea sostenible"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz de PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha reprochado al Partido Popular que sea el defensor de una patronal que se opone a la reforma de las pensiones porque "no le gusta que le toquen los bolsillos", mientras que los socialistas "sí creen en el sistema público" y van a "pelear para que sea sostenible".

López, que ha intervenido este viernes en un acto en Barakaldo (Bizkaia) para celebrar el 120 aniversario de la Agrupación Socialista de la localidad fabril, se ha referido al acuerdo conseguido por el Ministerio de Seguridad Social en materia de pensiones con sus socios de Unidas Podemos y con la Comisión Europea, que tiene como principal objetivo aumentar los ingresos que recibe el sistema para que sea sostenible, incrementando las bases máximas de cotización.

Patxi López ha destacado que "desde el primer día" el Gobierno de Pedro Sánchez ha "desplegado medidas como nunca en la historia para ayudar y proteger a la gente". Así, ha recordado que la primera medida que adoptó el Gobierno de Pedro Sánchez fue "quitar el copago farmacéutico", a la que siguieron los ERTEs "que salvaron 3,5 millones de empleos, un Ingreso Mínimo Vital para las familias que no tenían ningún recurso y la subida del SMI como nunca en la historia hasta los 1.080 euros y de las pensiones, el 3,5%".

En relación a la subida de las pensiones, ha señalado que se está "en la recta final de la negociación para llegar al acuerdo, para hacer más equitativa la distribución de las pensiones y, sobre todo, para hacer tener más recaudación para que sea sostenible el sistema público". Así, ha destacado que "se va a hacer a través de cotizaciones, es decir, aquellos salarios más altos tendrán que cotizar más, porque en España todo lo que es más de 4.500 euros brutos de salario, no cotiza".

Ante esto, ha censurado que la reacción de la patronal ha sido "en contra", con el argumento de que la reforma de las pensiones planteada hará que los salarios de los trabajadores "suban menos" o que "no se creará empleo". "Y lo dice un tío que se ha puesto 400.000 euros de salario", ha reprochado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

La derecha, ha denunciado, quiere que los socialistas "agachemos la cabeza, pero no lo vamos a hacer porque estamos muy orgullosos de lo somos y de lo que hacemos en este país". En ese sentido, ha afirmado que el Gobierno de Sánchez ha aprobado subir las pensiones con Esquerra porque el PP "ha votado en contra" y han aprobado el Ingreso Mínimo Vital con EH Bildu porque los populares "han votado en contra".

Por ello, ha pedido al Partido de Popular que deje de pensar "con quién aprobamos las cosas, y piensen para quién las hacemos, porque las hacemos para la gente de este país, porque si fuera por los señores de la derecha y de la extrema derecha, nunca habrían tenido nada".

En cuanto a las críticas del PP acusando al Gobierno Sánchez de "afán recaudador para llenar la paupérrima hucha de las pensiones", Patxi López ha recordado a los populares que "el malvado Zapatero dejó 70.000 millones de euros en la hucha de las pensiones y se los gastó todos Rajoy". "Ellos vaciaron la hucha de las pensiones y, por primera vez en 13 años, el gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a meter más de 3.000 millones en la hucha de las pensiones, porque nosotros sí creemos en el sistema público y vamos a pelear para que sea sostenible", ha dicho.

Por eso, ha remarcado, los socialistas quieren hacer la reforma de las pensiones y "llegar a un acuerdo, y estamos ahí en la recta final para el acuerdo con Bruselas, con los socios de gobierno y con los sindicatos, porque parece que a la patronal, cada vez que le tocan el bolsillo, no le gusta".

Además, ha dicho que la patronal "ya tiene sus defensores" porque "el Partido Popular ha votado en contra de todo lo que ha ayudado a la gente". "Todo lo que ayudaba a la gente ha tenido el voto en contra de la derecha en este país y a los únicos que han defendido han sido a los grandes patrimonios, a esas grandes energéticas y financieras, porque el PP también estaba en contra de que les pusiéramos el gravamen", ha censurado, para asegurar que "el gobierno socialista está gobernando para el 98% de la población, protegiendo la ciudadanía, y el Partido Popular está defendiendo al 2%, a los privilegiados y para aumentar sus privilegios".

El dirigente socialista ha dicho que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se dedica "exclusivamente a la bronca, al insulto y al ruido" porque "se pasó la mitad del año pasado diciendo que llegaba el apocalípsis, que la economía se iba a hundir, que España iba a quebrar y, cuando acaba el año, resulta que España es el país que más ha crecido casi de toda Europa, la inflación está azotando a toda Europa, aquí se ha contenido 5 puntos en cinco meses, y estamos a la cola de los países de Europa en inflación; el empleo está en récord histórico de más de 20,5 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social y, entonces, Feijóo ya no puede hablar de ello".

Ahora, ha subrayado, Feijóo "ya no puede hablar de esto, no puede hablar de economía, de inflación o de empleo, porque tendría que dar la razón al gobierno, y, entonces calla". Por ello, ha insistido, el líder del PP "lo que hace es descalificar y meter bronca, para ocultar su falta de liderazgo, su falta de proyecto y su falta de empatía con la ciudadanía de este país".

MOCIÓN DE CENSURA

Por otro lado, ha criticado que, con la "famosa moción de censura" que ha presentado Vox con "el trampantojo de Tamames", ante una "cosa tan seria como una moción de censura que pone en marcha un partido cuyo modelo es el recorte de las libertades personales y colectivas, que se quiere cargar las autonomías y niega la violencia machista o el cambio climático", Feijóo dice que "se abstendrá y que ni siquiera va a ir al pleno".

"Un líder de un partido, a la hora de posicionarse ante una cosa tan grave e importante como está, no puede esconder la cabeza y hacer el avestruz, pero no va a hacer otra cosa porque sabe que su futuro depende de Vox, y que él solo podrá ser presidente con el apoyo de Vox, pero no va a ser presidente porque no va a tener el apoyo de los ciudadanos de este país", ha aseverado.

En este punto, López ha remarcado que "todo lo que ha podido hacer el gobierno progresista" de Pedro Sánchez "empieza en los ayuntamientos" porque "toda la arquitectura institucional y todas las medidas que se pueden adoptar en el Gobierno de España se empiezan a construir desde abajo, desde los ayuntamientos".

Por eso, ha dicho, son tan "importantes" las elecciones de mayo "por todo lo que está en juego en Euskadi y en el conjunto de España". Y Barakaldo, ha señalado, "lleva ocho años de gobierno del PNV que se desliza por la pendiente de la melancolía, porque no han hecho absolutamente nada nuevo".

CANDIDATO

Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía, Carlos Fernández, ha lamentado que Barakaldo "hoy no está en la liga que se merece y eso es responsabilidad directa de ocho años de gobierno nacionalista, que ha dejado pasar oportunidades de progreso para la ciudad y que ha antepuesto siempre su interés partidista al interés de los vecinos de nuestra ciudad".

"Ahora tenemos el reto de recuperar el liderazgo en Barakaldo después de ocho años de inacción y conformismo a la sombra de otras ciudades e instituciones gobernadas por el PNV", ha añadido, para asegurar que "no es cierto que el PNV sea imbatible" y muestra de ello es Patxi López, "lehendakari socialista que le arrebató el gobierno al PNV, hizo frente a una de las peores crisis económicas que se recuerdan y, aún hoy día, la ciudadanía de Euskadi se beneficia de las políticas que impulsó desde Ajuria Enea".