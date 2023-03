López-Rey acusa a Tamames de ser quien "abrió las puertas a la derecha": "Si Marcelino Camacho levantara la cabeza..."

No le sorprende el "giro corpernicano" porque lo vio venir hace 34 años, cuando abandonó IU para pasarse al CDS en el Ayuntamiento

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El concejal de Más Madrid Félix López-Rey, número dos de la candidatura que encabeza Rita Maestre al 28M, ha acusado a Ramón Tamames, defensor de la moción de censura presentada por Vox, de ser quien "abrió las puertas a la derecha" en la ciudad. "Si Marcelino Camacho levantara la cabeza...", ha lamentado el edil en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press.

"Si Marcelino Camacho levantara la cabeza... Si levantara la cabeza y viera esta sinvergonzada", ha atacado López-Rey. Tamames "es libre de haberse dedicado a lo que quiera, pero él fue quien abrió las puertas a la derecha en Madrid. Y está blanqueando a un partido de extrema derecha. Gracias a ello está gobernando en la Comunidad de Madrid la señora (Isabel Díaz) Ayuso y en el Ayuntamiento el señor (José Luis Martínez) Almeida, gracias a los apoyos de los diputados y los concejales de Vox", ha lanzado el edil.

El primer contacto de López-Rey con Tamames fue en 1979, en las primeras elecciones democráticas. Él, artesano, recibió una llamada del catedrático para que formara parte de la primera candidatura del Partido Comunista de España a las elecciones para el Ayuntamiento de Madrid, propuesta que rechazó. "Yo vivía en una chabola y pensaba que el irme de concejal era abandonar a mis vecinos, a los chabolistas de mi barrio y a los otros 32.000 que vivíamos en la periferia de Madrid", ha explicado.

Ya en 1987, Félix López-Rey encabezó la primera candidatura de Izquierda Unida. Entonces el Ayuntamiento contó con tres concejales de IU, con Tamames de portavoz. A lo siguiente que se enfrentó fue a la "espantada" de Ramón Tamames --cuando abandonó IU para pasarse al CDS en 1989--, algo que "avergonzó a la gente con un cierto sentido común".

"Me quedé que por poco me da algo y en el primer momento que le vi, en el Patio de Cristales de la Plaza de la Villa, la antesala del Pleno, no me pude contener y me fui a llamarle traidor", ha recordado el hoy número dos de la candidatura de Más Madrid.

TRAICIÓN

Sentía que Tamames "había traicionado a los vecinos de Palomeras, de San Blas, de Orcasitas". "Era una persona a la que admiraba, un hombre con esos conocimientos y yo un vecino de a pie, alguien como los hijos de los obreros de mi época. Yo nací en el 48 y no tuve la oportunidad de estudiar nada más que la enciclopedia y me encuentro con Tamames. Pues evidentemente la admiraba", ha recordado, igual que la decepción que sitió.

Tamames "decepcionó a todos los trabajadores, a esa gente de a pie, que luchó por la democracia, por la libertad y que muchos no han podido verlo, como los Abogados de Atocha, como toda esa gente que lo dio todo y que ahora a este señor, esta mañana, le da igual unos que otros, que aquellos que dan el golpe de Estado son los mismos que los pobres que siguen enterrados".

López-Rey siente "rabia, pena, tristeza, un poco de todo a la vez". Lo que no le ha sorprendido es giro ideológico porque lo "veía venir hace 34 años". "Él nos decía en aquella campaña lo del giro copernicano. Yo ni sabía bien qué significaba por aquel entonces lo del giro copernicano, pero lo aprendí en la práctica", ha ironizado.

"RAMÓN, ¿HAS PERDIDO EL SENTIDO?"

La política, en palabras del concejal de Más Madrid, debe servir "para que se suba el sueldo base, para que no haya hospitales vacíos que no valen para nada, para que puedan atender los médicos, para que no se abandone la enseñanza pública, para que los nietos puedan ir a la universidad".

"¡Qué tristeza! Cuando he escuchado a Tamames esta mañana criticar que haya dinero para becas... pero Ramón, ¿has perdido el sentido? ¿No sabes que hay gente que no puede estudiar porque no tienen los 4.000 o 5.000 euros los padres para pagar la universidad?", le ha preguntado.