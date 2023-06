López Uralde (Alianza Verde) denuncia que no figura en puestos de salida en las listas de Sumar

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Alianza Verde y diputado durante la última legislatura, Juantxo López de Uralde, ha deslizado que tanto él como su espacio político no figuran en puestos de primera línea en las listas de Sumar a las elecciones generales del 23J, algo que sería "grave" y un "paso atrás".

"Si eso no ocurre (tener representación destacada en la candidatura) será un paso atrás. Pero bueno, no es un problema de personas sino que realmente necesitamos estar ahí en momentos de crisis ecológica tan grave y, bueno, me parece que sería grave que no hubiera nadie representando este perfil", ha señalado en declaraciones a Radiocable, recogidas por Europa Press.

Precisamente ayer la coordinadora autonómica de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, reivindicó la presencia de Uralde y la titular de Igualdad, Irene Montero, en plazas destacadas de la candidatura de la coalición, que aúna a una quincena de formaciones políticas.

"Los grandes retos que tenemos por delante son la emergencia climática y la igualdad por eso se me hace más difícil de entender que no se cuente con referentes como Irene Montero y Uralde. La unidad se debe construir con generosidad y respeto si no va a nacer muy tocada", ha reflexionado en las redes sociales.

En el caso de Alianza Verde, la formación ecologista de Unidas Podemos remarcó el viernes que había firmado la coalición y continuaba negociando su papel dentro de la confluencia entre una quincena de partidos progresistas. Y el plazo para registrar las listas electorales expira el próximo lunes 19 de junio.

Según los puestos designados por Sumar a Podemos, el cabeza de lista por Álava será el hasta ahora diputado para el diputado en la última legislatura Roberto Uriarte.

Precisamente, Uralde concurrió precisamente como cabeza de lista por esta circunscripción en los dos últimos comicios generales (tanto en Podemos como en Unidas Podemos), pero ya no figura en esa posición.