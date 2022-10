López de Uralde espera que con el liderazgo de Díaz se reestructure la izquierda y sume para enfrentarse a la derecha

Cree que los ataques de ecologistas a obras de arte son "una llamada desesperada de una generación para que se deje de destruir el planeta"

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El diputado de Unidas Podemos-IU y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha expresado este domingo su deseo de que, bajo el liderazgo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya una reestructuración de la izquierda y se logre sumar a nuevos actores para conseguir su "objetivo máximo" de evitar que gobierne la derecha.

En una entrevista concedida a la cadera SER, recogida por Europa Press, López de Uralde ha señalado que, en este momento, "el liderazgo de Díaz introduce un nuevo factor dentro del espacio" progresista y pone sobre la mesa "la necesidad de su reestructuración".

"Ese proceso todavía no ha empezado porque estamos mirando más a las elecciones municipales y autonómicas, pero probablemente lo que todos deseamos es que, bajo ese liderazgo, se consiga una cierta reestructuración del espacio y una suma de nuevos actores que hasta ahora han estado fuera o que en los últimos años se han quedado fuera de este espacio, y que puedan sumar", ha añadido.

Para el diputados de Unidas Podemos-IU, el "objetivo máximo" de esta suma "es evitar que la derecha consiga gobernar en España". En cuanto a las elecciones municipales y forales de mayo de 2023 en Euskadi, ha recordado que Podemos, fuerza mayoritaria en la coalición de Elkarrekin Podemos-IU, está inmersa en su proceso de primarias.

"Una vez que culmine su proceso de primarias, se empezarán las negociaciones entre los distintos actores. Pero, a día de hoy, por lo que yo voy viendo, hay voluntad por parte de todos los actores de sumar y de participar en este espacio común de cara a las elecciones municipales y forales", ha explicado.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ATAQUES ECOLOGISTAS

Por otra parte, el diputado de Unidas Podemos, que preside la Comisión de Transición Ecológica, ha dicho que "el alargamiento del verano" ha provocado la prolongación de la temporada de incendios y cree que es "un síntoma desgraciado más" de que se está ante un "cambio climático peligroso y de que es urgente tomar medidas".

También se ha referido a los ataques de ecologistas a grandes obras de arte para considerar que se trata de "una llamada desesperada de una generación" de jóvenes para que "se deje de destruir el planeta".Tras admitir que es polémico el hecho de que utilicen obras de arte para la protesta, ha destacado la "buena noticia" de que no han dañado ninguna.

"Lo que están tratando es de llamar la atención respecto a este problema. Es una nueva forma de activismo de las generaciones más jóvenes y es un grito desesperado. Las obras de arte tienen un cristal que las protege, pero el planeta no tiene ningún cristal y se está destruyendo", ha añadido.

A su juicio, el debate no es si 'el fin justifica los medios', y ha destacado que son "acciones que hasta el momento, afortunadamente, no han tenido ningún impacto negativo sobre las obras de arte y que consiguen llamar la atención". "En tanto en cuanto no se dañe nada, es simplemente una llamada de atención", ha subrayado.

Por último, el coordinador de Alianza Verde ha insistido en su reclamación al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que se amplíe la Red Natura 2000 en los Montes de Vitoria.