López de Uralde (UP) llama a trabajar por que Yolanda Díaz ejerza un liderazgo "ordenado", sin repetir lo de Andalucía

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El diputado de Unidas Podemos y fundador de Alianza Verde, Juantxu López de Uralde, ha realizado este miércoles un llamamiento a trabajar para que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que lanzará su proyecto tras las elecciones andaluzas, ejerza un liderazgo de izquierdas "de forma ordenada para que las cosas salgan bien", y no se repita "el desorden" de Andalucía.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, López de Uralde también se ha referido a la coalición que se presentará este miércoles en Sevilla de seis fuerzas de izquierdas para constituir la marca electoral Por Andalucía tras días de discrepancias entre Izquierda Unida y Podemos, y ha mostrado su deseo de que se sea "capaz de hablar a los andaluces de sus propuestas, centrarse en el programa y tratar de frenar un triunfo de la extrema derecha y la derecha" en la Comunidad Autónoma.

En esta cuestión, ha considerado que Pablo Iglesias "tiene razón, en el sentido de que las cosas no se han hecho bien, pero tampoco se puede, cuando se está en el día a día de política y se conocen todas las dificultades, echar toda la responsabilidad sobre otras personas".

"Aquí ha habido un conjunto de desencuentros que vienen mucho de atrás, y es responsabilidad de todas las fuerzas que estamos ahí el no haber sido capaces de ponernos de acuerdo y construir a tiempo una coalición suficientemente sólida como para empezar con buen pie desde la precampaña". "Por tanto, yo creo que las cosas no se han hecho bien, pero creo que es responsabilidad de todos, y no vale tirar la pelota a cualquier otro", ha indicado.

YOLANDA DÍAZ

Sobre el proyecto de izquierdas que pretende impulsar Yolanda Díaz, ha explicado que está a favor de que haya "la máxima unidad posible entre quienes trabajan en la estrategia del cambio". "En este momento, de las diferentes personas que encarnan el liderazgo en este espacio, todos los datos indican que Díaz tiene un gran respaldo social y una capacidad de movilizar. En este sentido, entiendo que es un buen paso que asuma este liderazgo", ha manifestado.

En su opinión, "a partir de ahí, hay que hacer un esfuerzo para que lo ha ocurrido en Andalucía sirva de aldabonazo y no repetir este desorden en el que se ha estado". "Tenemos que trabajar y es fundamental que Yolanda Díaz ejerza un liderazgo de forma ordenada para que las cosas salgan bien", ha precisado.