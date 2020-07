Lorca (Murcia) activa el nivel 0 del Plan Local de Emergencias debido a los rebrotes de Covid-19 en la Región

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha anunciado la activación del nivel 0 del Plan Local de Emergencias debido a los rebrotes de Covid-19, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Mateos ha informado que ha dado instrucciones este viernes para activar el nivel 0 Plan Local de Emergencias, Platelor, debido a la situación de rebrotes del virus Covid-19 en diversos puntos de la Región de Murcia.

El primer edil ha insistido "no solo la obligatoriedad, sino la importancia de llevar siempre mascarilla, la higiene continuada de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico, mantener la distancia de mínimo un metro y medio con las demás personas y limitar las reuniones a un máximo de 15 personas como máximo tanto en lugares públicos como privados".

El alcalde de Lorca ha puesto de manifiesto que la activación del Plan Local de Emergencias se une a la activación, también, del Plan Territorial de Emergencias de la Región de Murcia, Platemur. Los niveles de emergencia van del 0 al 3 en función de los recursos necesarios para atender la emergencia.

En este caso, el nivel 0 local indica que los recursos municipales son suficientes para hacer frente a la emergencia, mientras que el nivel 0 regional, indica que "se realizan tareas de seguimiento y apoyo a los distintos municipios".

Mateos ha vuelto a recordar que "en nuestras manos está combatir el coronavirus, que no haya más rebrotes y que no demos pasos atrás, no podemos tener un policía en cada calle, es una tarea de responsabilidad para evitar nuevos contagios y para evitar, también, nuevos problemas sociales y económicos".