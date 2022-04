Lorena Aznar sobre Pepe Navarro: "Nunca he sufrido una agresión física"

MADRID, 12 (CHANCE)

Con la vuelta al foco mediático de muchas de las parejas de Pepe Navarro, Lorena Aznar no ha dudado en hablar también con los medios para dejar claro que su experiencia en muy distista a la que cuentan otras ex parejas del presentador como Vanessa Martín o Ivonne Reyes. "En mi caso personal jamás ha habido una agresión física, ha sido un matrimonio largo, muchos años de convivencia desde el 2004 hasta el 2018 y nunca ha habido una agresión física" ha querido dejar claro Lorena ante los micrófonos de Europa Press.A pesar de todo lo que se está diciendo, prefiere ser prudente y reconoce que el caracter de Pepe no es nada fácil a la hora de convivir con él: "No quiero decir que Pepe sea perfecto, que desde luego seguro que ha habido muchísimas ocasiones en las que ni sus palabras, ni sus tonos, ni su forma de actuar con la gente es la más adecuada o ha sido la más afortunada". Consciente de todo lo que se está diciendo sobre el padre de sus hijos, Lorena se muestra dolida y reconociendo que le da "mucha pena" todo lo sucedido: "Es duro para los niños porque cada día sale una persona diferente. Ellos van creciendo y se van dando cuenta de todo, mi obligación desde luego es protegerles, a ver si se calman las cosas".A pesar de las diferencias que puede tener con Pepe Navarro, Lorena no cree que sea justo que ahroa también se ponga en duda la paternidad de uno de los hijos de Eva Zaldívar: "Ya meter a los niños... no es solamente un niño el que está sufriendo en toda esta historia, que seguro que además es un niño fantástico y él no tiene la culpa de nada, pero es que hay otros cuatro niños que llevan sufriendo todo esto desde hace muchísimos años. Implicar a los niños me parece algo... es que no sé cuál es la palabra, me parece tremendo, miserable".