Lorena Gómez desmiente los rumores de boda con René Ramos

MADRID, 9 (CHANCE)

Los rumores de boda con René Ramos saltaron hace unos días cuando Lorena Gómez compartía una historia en su cuenta de Instagram ojeando vestidos de novia de Jordi Dalmau y añadiendo a la ya de por sí comentadísima imagen, el emoticono de un corazón y las siguientes palabras: "¡Qué ganas!".

La cantante y el hermano de Sergio Ramos están a punto de celebrar su tercer aniversario de amor y será en mayo cuando el hijo que tienen en común, René Jr, cumpla dos añitos. Muy discreta, la pareja prefiere vivir su relación al margen del foco mediático, pero Lorena nunca ha tenido problemas en confesar lo feliz que es al lado de René, con quien ha dejado claro que por ahora no tiene planes de boda.

Un paso más que la artista, que ha actuado en el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', no considera necesario porque como asegura no hay mayor muestra de compromiso que su pequeño René al que, por el momento, tampoco se plantean dar un hermanito.

- CHANCE: Qué significa para ti estar aquí.

- LORENA: Significa muchas cosas, para mí Rocío Jurado era mi ídolo desde muy pequeña, siempre ha cantado canciones de ella, he aprendido con sus canciones y la verdad es que súper emocionada y más reivindicando nuestros derechos y nuestro día, ser mujer es muy bonito. Damos vida a la vida.

- CH: Hoy la protagonista es Roció Jurado, pero hay que nombrar a su hija.

- LORENA: Por supuesto, creo que siempre lo he dicho, la fortaleza que trasmite esa mujer y la realidad, todo lo que ella ha vivido creo que es un gran ejemplo para todas nosotras, como siempre digo perder a una madre no es fácil. Ha sido muy valiente como muchísimas que probablemente nos están viendo en este momento. Yo incito y hago un llamamiento a que todas hablen y nadie se callen.

- CH: Las mujeres de tu vida.

- LORENA: Mi madre, si tuviera una hija sería mi hija.

- CH: Pero tienes un hijo maravilloso.

- LORENA: Por supuesto, no lo cambio por nada del mundo. Tengo mucho que aprender todavía, pero es un largo camino que te va enseñando, ese instinto que te sale de madre aunque no lo hayas sido nunca pero es una cosa que sale de dentro.

- CH: Te ha cambiado la maternidad.

- LORENA: Me ha hecho más fuerte, más resiliente, me he empoderado más, ha sido una cosa muy significativa, la verdad es que sí.

- CH: Los papis también son importantes.

- LORENA: Para él imagínate, hacía tanto tiempo que no ejercía, Daniela tiene 15 años, pero lo está disfrutando, es un hombrecito, se llama como él y está disfrutando de él.

- CH: Qué he visto yo de unos vestidos de novia.

- LORENA: Me lo han dicho. estaba con Jordi Dalmau que es el diseñador del traje que voy a cantar luego y estaba mirando trajes... las fundas eran blancas y todo el mundo se ha pensado eso. Cuando llegue yo os lo diré y os tendré informados, seguro. Es un momento tan feliz que hay que compartirlo.

- CH: Más pronto que tarde.

- LORENA: Uf, de momento déjame que disfrute todavía de mi 'soltería' que estoy bien.

- CH: Él te está escuchando.

- LORENA: Cariño, sabes lo que hay... no os creáis que soy de boda tradicional, de iglesia... yo una fiesta por todo lo alto, lo hemos hablado muchas veces y ya está.