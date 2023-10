Lorena Gómez nos habla de la ausencia de su madre por culpa del cáncer

MADRID, 22 (CHANCE)

Lorena Gómez fue una de las asistentes al concierto solidario contra el cáncer de mama, de Cadena 100 'Por ellas'. Con look de súper heroína, vistiendo capa, en rosa y negro, posaba en el photocall ante los medios de comunicación y, segundos más tarde, les atendía para hablar de su momento actual.

"Bien, muy bien, mientras tenga salud y mi familia este bien soy feliz, la verdad" nos confesaba la artista, que aseguraba "estoy muy feliz de estar aquí porque además cantando, había estado muchas veces en photocall pero no cantando y hoy me siento muy feliz de poder cantarles todo lo que llevo dentro y luchando durante mucho tiempo para que llegue este día".

La cantante, que lanzará su próximo disco el 27 de octubre, 'Me vuelvo a la vida', nos explicaba que tiene la agenda llena de eventos: "Estamos con el disco que sale el 27 de octubre de este mes y con los concierto el 4 de noviembre en Sevilla en cartuja center; en Madrid el 23 en teatro Slava, el 18 en auditorio en Barcelona y el año que viene seguimos con la gira estoy feliz no podía estar más feliz"

Por otro lado, preguntábamos a Lorena por cómo se encuentran Sergio Ramos y Pilar Rubio tras haber sufrido un robo en su casa: "La verdad que me he mantenido bastante al margen, no soy yo la indicada para hablar de esto, pero están bien que es lo que importa".

Además, la artista nos comentaba que están felices de tenerles en España de nuevo, más cerca que cuando vivían en París: "Hombre, contentos de tenerlos cerquita, claro ahora con el ave, en un momentito los tenemos al lado".

Lorena nos desvelaba que su hijo tiene en común con Pilar Rubio su amor por el rock, de hecho el pequeño quiere tocar la batería: "De verdad, le gusta creo que he colgado un vídeo estos días es una pasada, está hecho un músico, un viejecillo".

En otro orden de cosas, nos desvelaba que ella perdió a su madre por culpa del cáncer y le recuerda con unas bellas palabras: "Le recuerdo siempre, a cada hora, en cada momento, ella siempre está en mí y siempre lo va a estar porque creo que esa unión de cordón umbilical desde que naces, ni siquiera hasta que mures, yo creo que siempre se va a mantener en la inmensidad".

Por esta ausencia en su vida, Lorena nos aseguraba que "es un día muy triste porque mi mami falleció de cáncer también y lo llevo muy dentro porque eso no se va a ir nunca, pero me da fuerzas para afrontar, gracias dios todo lo que va viniendo que es muy bueno, parece que ella desde donde esté me está dando esa fuerza. Y como yo sé cómo se siente, empatizo mucho más con la gente que está aquí".