Lorenzo Caprile da la bienvenida al Carnaval dando el pregón en Madrid

MADRID, 10 (CHANCE)

Lorenzo Caprile ha sorprendido a todos los madrileños este sábado con su pregón desde Matadero, donde ha aparecido transmutado en la decimotercera Duquesa de Alba, todo un "símbolo muy madrileño", tal y como él mismo ha confesado.

Acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, el diseñador ha invitado a "madrileños y madrileñas a disfrutar de Don Carnal antes de la llegada de Doña Cuaresma", haciendo un guiño al Libro del Buen Amor.

Tras el pregón, Caprile ha confesado que "como madrileño", dar el pregón ha sido "muy emocionante", además de "divertido". Y es que en todo momento supo "que quería venir disfrazado, pero no cómo. Tenía que ser algo muy madrileño y, claro, de oso ya me había disfrazado y no quería repetir", explicaba.

Una vez decidido el vestuario en honor a la Duquesa de Alba, Caprile nos desvelaba que pidió "permiso al señor Duque (Duque de Alba)", quien además de dar el visto bueno, "se tronchó de la risa".