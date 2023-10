Lorenzo Remohi y Marta Lozano reaparecen tras anunciar su embarazo

MADRID, 5 (CHANCE)

Hace dos días, Lorenzo Remohi y Marta Lozano inundaban sus perfiles de redes sociales con un emotivo vídeo en el que anunciaban que estaban esperando su primer hijo en común. En las imágenes podíamos ver a la influencer durante una de sus ecografías y expresando las sensaciones que tiene ante su primera maternidad.

Este jueves, el matrimonio ha reaparecido ante las cámaras en el evento de su propia firma de cosmética, Glowfilter. Todo el equipo se ha vestido de largo para celebrar su fiesta anual con amigos en una carrera de caballos con motivo del éxito del proyecto profesional de Marta.

Allí nos han contado cómo están llevando estos primeros meses y, ¡atención! porque no todo es alegría. Muy sincera, la influencer ha hablado sin tapujos de las primeras semanas de embarazo y ha asegurado que lo lleva "fatal".

Y es que Marta lo ha pasado mal durante los primeros tres meses de su primer embarazo: "Yo la verdad es que fatal", algo que no tiene problema en expresar públicamente "porque me ha pillado con vómitos, náuseas y cosas de estas, pero bueno, todo se pasa y ahora estoy mucho mejor, pero yo pensaba que te quedabas embarazada y era todo más fácil y no".

Eso sí, la influencer no podía evitar mostrar la gran ilusión que siente ante esta experiencia tan especial junto a Lorenzo: "Pero bueno, estoy muy contenta, que es buena motivación y él aguantándome".

Por el momento, los dos tortolitos nos han asegurado que todavía no conocen el sexo del bebé que esperan y tampoco se ponen de acuerdo en cuanto a lo que les gustaría: "Yo quiero niño y ella niña".

En cuanto a si tienen pensado nombres, nos han desvelado que "si es niño Lorenzo, clarísimo y si es chica, no lo sabemos". Por último, Marta nos ha explicado cómo ha llevado guardar el secreto durante estos meses: "Pues mira, justo nos ha pillado en verano que estábamos más relajados de trabajo y eventos, y es que siempre te dicen que te esperes un poquito para que vaya bien y hasta que no hemos tenido la confirmación, pues hemos guardado el secreto".