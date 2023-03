Loreto Sesma sobre Willy Bárcenas: "Me hace ver la mujer que soy, eso son los hombres que necesitamos en el feminismo"

MADRID, 7 (CHANCE)

Loreto Sesma está viviendo una de las mejores etapas tanto en su vida personal como en su vida laboral. La escritora se encuentra inmersa en un sinfín de proyectos, el próximo 10 de abril tendrá lugar en el Teatro Lara de Madrid un recital íntimo y minimalista donde se podrán escuchar sus versos en directo y que en tan solo un día ha agotado el ochenta por ciento de las entradas.

Por otro lado, Loreto pasará por el altar los próximos meses.Tras más de cinco años de relación, este verano se dará el 'sí, quiero' con Willy Barcenas, el cantante de Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas. Ambos artistas siempre han presumido el uno del otro, y hoy no iba a ser menos.

La escritora no ha dudado en deshacerse en elogios hacia su prometido: "Guillermo es una persona maravillosa, es una persona que me hace ver la mujer que soy, me empodera, siempre me dice de lo que soy capaz y creo que también eso son los hombres que necesitamos en el feminismo actual".

Además, confiesa que a pesar de haber recibido críticas a lo largo de su noviazgo, no es algo que le haya impedido seguir adelante: "No voy a dejar que la gente decida sobre mi vida personal y sobre lo que me hace verdaderamente feliz y sobre todo con las personas que tengo a mi alrededor":

Aunque evita dar detalles de la boda, asegura que ambos están muy bien: "Estamos súper felices y esto es lo importante. Compartir, estar felices, crear momentos y saber que eso es lo importante". Y es que aunque no se sabe la fecha exacta de la ceremonia, en los próximos meses la pareja pasará a ser marido y mujer.

Por otro lado, Loreto ha querido dar su más sincera opinión sobre los casos de Dani Alves y Achraf Hakim: "A lo largo de toda la historia hemos vivido con personajes que creen que, por su poder o su posición, tienen ese poder sobre otras mujeres. Creo que esto va a cambiar, no solo porque se intente legislar esto o no, e intentemos hacerlo de la manera correcta por supuesto, sino porque también la mujer estamos aprendiendo a poner esos límites y a saber exactamente lo que queremos, cómo lo queremos, cuando lo queremos y en fin, somos las dueñas de todos los límites".