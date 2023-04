Lourdes Montes aplaude la elegancia de la Reina Letizia: "Como marca España no podemos pedir una mejor"

MADRID, 14 (CHANCE)

Lourdes Montes da un paso más en su exitosa trayectoria como diseñadora y, mientras su marca 'MiAbril' se consolida como uno de los referentes en el sector de la moda flamenca, se lanza al diseño del 'perfecto look de invitada' creando su propia colección cápsula para Sibon.

Diseños elegantes, con discretos estampados en tonos suaves -destacando los rosas, los verdes y los corales- y, como destaca la mujer de Francisco Rivera, perfectos para cualquier ocasión: "Es una colección dedicada a todos los eventos que hay en esta época del año, pero a la vez queríamos que fuera muy versátil y que sirviera para una cena de verano, una primera comunión o para ir a la oficina y creo que lo hemos conseguido". "Son prendas muy fáciles, con tejidos naturales, un buen patronaje, y todas fabricadas en España y esto queríamos ponerlo en valor porque es una pena que tengamos aquí grandes artesanos y que al final esté todo fuera" comenta ilusionada por esta oportunidad para demostrar su valía como diseñadora de todo tipo de prendas.

Un proyecto que ha compaginado a la perfección con su firma de moda flamenca, a tope de encargos y de trabajo a pocos días de dar el pistoletazo de salida a una de las fiestas más especiales para los sevillanos, la Feria de Abril. Dejando en el aire a qué celebrities veremos este año vestidas de 'MiAbril' -el año pasado destacaron entre otras Victoria Federica y Eugenia Martínez de Irujo- Lourdes sí reconoce que le encantaría que la Reina Letizia luciese uno de sus diseños: "Estaría fantástica, como siempre. Siempre va fenomenal, es elegantísima y a mí me encanta, todo le queda bien. El de flamenca creo que es el traje regional más emblemático que tenemos en España y sería bueno que la reina lo usara porque como Marca España es perfecta, no podemos pedir una mejor".

A su faceta de diseñadora se une la de mamá de los pequeños Carmen y Curro -de 7 y 4 años respectivamente que, como confiesa divertida, "están muy graciosos y creciendo muy rápido". "Ya no tengo bebés" bromea, sin cerrar la puerta a ampliar la familia porque, como asegura, "nunca se sabe. Ya veremos. No hay que planear tanto. Yo soy un poco de todo sobre la marcha".

A buen seguro les veremos esta Feria por Sevilla junto a la hija que Francisco tuvo con Eugenia Martínez de Irujo, para la que Lourdes no tiene más que buenas palabras: "Con Tana siempre ha habido mucho cariño. Es casi como una hija para mí también. Nos llevamos fenomenal, hemos tenido mucha suerte. Es una niña estupenda".

Hablando de familia, inevitable preguntar a la sevillana por la nueva ilusión de Cayetano Rivera, la presentadora portuguesa María Cerqueira. Incómoda y dejando claro que no le gusta hablar de la vida privada de su cuñado, la diseñadora ha evitado responder, con un "no sé, siguiente pregunta" si la conoce ya y si cree que su relación con ella será igual de buena que la que tenía con Eva González.

Por último, también se ha pronunciado sobre los últimos enfrentamientos públicos que su marido ha tenido con su primo, José Antonio Canales Rivera. Lourdes, que aclara que "no tengo y nunca he tenido trato con él", ha normalizado la nula relación de Fran con el hijo de Teresa Rivera asegurando que "eso pasa en todos lados. Hay primos con los que te llevas mejor y otros con los que no tienes relación, creo que también es algo normal".