Lourdes Montes defiende el derecho de Francisco Rivera de contar su verdad en televisión

MADRID, 6 (CHANCE)

Siempre en un discreto segundo plano al lado de Francisco Rivera, Lourdes Montes da un paso al frente tras la reciente entrevista del torero en '¡De Viernes!' y defiende que su marido -que a lo largo de su vida ha protagonizado infinidad de titulares- tiene derecho a contar su verdad tanto sobre su relación con sus hermanos como sobre su separación de Eugenia Martínez de Irujo.

Comentadísimas fueron sus declaraciones asegurando que la hija de la duquesa de Alba le machacó como padre, tras las que no hemos vuelto a ver juntos a la expareja, que hasta ahora presumían siempre que tenían ocasión de la buenísima relación que mantienen por su hija Cayetana. Saliendo al paso de los rumores de distanciamiento, Lourdes, que ha presentado la iniciativa 'Clase en la frutería' con motivo del Día del Frutero, ha revelado cómo es su relación con Eugenia y por qué la duquesa de Montoro no asistió -como sí hizo otros años- al desfile de su firma de moda flamenca, 'Mi abril', en la última edición de SIMOF.

- CHANCE: Buenos días. Una iniciativa muy importante y muy bonita

- LOURDES: Una iniciativa muy bonita y muy necesaria, porque desde esta edad es cuando ellos tienen que aprender lo importante que es que tenemos solo un cuerpo, que nos tiene que durar para toda la vida, y que sean conscientes de la importancia de la alimentación.

- CH: ¿En tu casa coméis mucha fruta?

- LOURDES: En mi casa Curro come muchísima fruta, porque es intolerante a la lactosa, entonces desde muy pequeñito no ha probado nada de todas estas cosas que le gustan a los niños, entonces tiene muy asimilado que su postre y su merienda es fruta, y le encanta. A Carmen le cuesta un poquito más, pero bueno, poco a poco. Y al papá la fruta también le cuesta. Le cuesta un poco de sacrificio para tomarla.

- CH: Hablábamos antes de Fran, en los últimos años ha dejado un poco de entrenar.

- LOURDES: Ha dejado todo de entrenar, pero está empezando otra vez a coger el ritmo, ya veréis. Ya se ha puesto a dieta y él es muy tajante. Cuando empieza, hace una comida al día, hace deporte casi todos los días, le cuesta arrancar pero en el momento que se lo propone ya bueno es súper organizado. Ya había llegado un poco al límite y ha decidido que tiene que poner un poco de freno. Y desde Navidad a aquí ha perdido unos 4 o 5 kilos. Tiene mucha voluntad.

- CH: ¿Y si te dice de volver a los ruedos?

- LOURDES: No me lo dice, ya te digo yo que no me lo dice. No, no es un momento, ya pasó, tiene otra edad y aparte que yo no, no estoy dispuesta a ese sufrimiento, no, no, no. Fue una época preciosa pero que si la hubiera dilatado mucho en el tiempo, yo a mí me hubiera dado un infarto probablemente.

- CH: ¿Cómo están los niños y a quién se parecen más?

- LOURDES: Están fenomenal, tienen unas edades tan buenas ahora porque ya te acompañan, ya no son bebés, entonces me da pena no tener bebés pero ya hago todos los planes con ellos y ya te digo que son muy buenos, que no hay que estar todo el día atrás de ellos, son niños muy obedientes y yo creo que tienen mezcla. Carmen se parece mucho a mí de carácter pero luego también tiene cosas de su padre y Currete sí que sí que se parece mucho a Fran, yo creo que no físicamente pero en gustos, en aficiones... tampoco tiene tanto carácter Fran, pobrecito que va, que va, si luego no se come a nadie, es más noble y Curro es igual tiene un poquito así de pronto pero luego súper noble y súper cariñoso

- CH: Te quería preguntar por Tana, que la vimos hace poco siendo cartel de la Feria San Isidro qué orgullo, qué ilusión

- LOURDES: Pues sí, la verdad que lo hizo fenomenal estaba guapísima y yo creo que es una representante fantástica para el cartel porque no puede tener más sangre torera y además es muy aficionada le encantan los toros y yo creo que es importante que la juventud siga con esta tradición y Tana lo defiende y creo que, nada, un 10

- CH: ¿Iremos de boda dentro de poco?

- LOURDES: No, yo espero que no, yo creo que todavía es muy jovencita hay que esperar unos años mínimos

- CH: Tú te casaste muy joven también

- LOURDES: Bueno, yo me casé con 29 y que Tana tiene 24 en esos años, en esos cinco años se hacen muchas cosas. Está muy contenta pero es que... que no, que luego el matrimonio se hace muy largo

- CH: Tana y tú tenéis una relación maravillosa

- LOURDES: Yo he tenido mucha suerte, siempre lo digo, Tana me lo puso muy fácil desde el principio y luego yo pienso que cuando tú das cariño, recibes cariño, así que no hay otra y la convivencia ha sido muy buena, es una hermana magnífica... Es que es una niña, de verdad, que no he podido tener más suerte. Cuida muchísimo a sus hermanos pequeños, siempre está dispuesta para echarnos una mano, y hace muchos planes con ellos.

- CH: Oye, ¿y con Eugenia? Qué se dijo que no iba tú al desfile...

- LOURDES: Mi desfile era el último. Yo entiendo que estar todo el día allí metido... Yo no tengo nada que ver, yo no he hecho ninguna entrevista. O sea, que a mí no me metáis en este lío, que yo no tengo nada... O sea, que no hay ningún problema, que las cosas de ellos son de ellos y yo no...

- CH: Tú no le dices a Fran, oye, mira deja ya el tema, o contrólate un poco.

- LOURDES: Pero yo creo que la habéis magnificado un poco. Yo creo que no habló en ningún momento mal. Dijo que ha sido una muy buena madre y que más. Es que hay que ver un poco los titulares y que se saca un poquito de contexto, yo creo, a veces. Que lo entiendo, ¿eh? Porque al final la polémica como que llama mucho la audiencia. O sea, que yo entiendo a vosotros, pero hay que...

- CH: Después de todo esto que ha salido a la luz de Francisco, ¿cómo se encuentra? ¿Está tranquilo? Que si la venta de Cantora, que si todos los líos con el hermano, con Julián... ¿Él cómo se encuentra?

- LOURDES: Pues de la venta de Cantora estoy segura que no tienen ni idea. Es que Fran no ve la tele, entonces hay muchas cosas que afortunadamente no se entera. Pero bueno, yo creo que la venta de Cantora le da bastante igual, o sea, es que no es su tema.

- CH: ¿Él necesitaba después de tantos años contar también su verdad o su perspectiva?

- LOURDES: Probablemente. Pese a todo lo que se dice, Fran ha estado muchísimos años saliendo en prensa, pero sin hablar, sin decir nada, muchísimos años. Sí tiráis de hemeroteca, yo creo que hasta 2007 no dio su primera exclusiva y ha estado en prensa desde que nació. Yo a lo mejor no lo haría, pero lo respeto bastante que cuente lo que él ha vivido y lo que él ha sentido.

- CH: Tú con tus hermanos has estado muy unida. ¿Animas a Fran a que haga las paces con todos?

- LOURDES: Es que eso es tan personal y yo tengo la suerte de tener muy buena relación con mis hermanos, pero oye, que no todo el mundo tiene esa suerte o ha tenido las mismas vivencias y hay que respetar. Yo ahí me parece una osadía meterme.