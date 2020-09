Lourdes Montes derrocha estilo en su vuelta al cole

MADRID, 8 (CHANCE)

Lourdes Montes, toda una madraza, ha sido la encargada de acompañar a su hija Carmen el primer día de colegio. La pequeña, muy contenta y con su mochila al hombro, llegaba al centro escolar de la mano de su famosa mamá e ilusionada por este nuevo comienzo de curso. La mujer de Francisco Rivera - ausente por compromisos profesionales en un día tan especial para Carmen - derrochó estilo con un modelo cómodo a la par que muy ponible.

Y es que Lourdes presumió de tipazo y de bronceado con una minifalda negra, una camisa vaquera, unas cómodas alpargatas de cuña y un coqueto capazo como complemento a su look. Aunque no se quitó la mascarilla sanitaria en ningún momento, la diseñadora no podía ocultar su orgullo al llevar a su pequeña al cole después de seis largos meses a causa de la crisis del coronavirus.

Tras dejar a la pequeña en clase, la mujer de Fran Rivera nos ha confesado que Carmen se había quedado "muy contenta" y no había llorado "porque ya es mayorcita". Sin embargo, y fiel a su discreción, Lourdes ha evitado pronunciarse sobre el debut de Karelys Rodríguez como colaboradora en el programa "Viva la vida" y cómo se han tomado Cayetano y Eva González esta noticia, que vuelve a poner de actualidad el supuesto romance del torero con la nueva estrella televisiva.

¡No te pierdas la reacción de Lourdes cuando le preguntamos por Karelys Rodríguez!