Lourdes Montes desvela que Francisco y Kiko Rivera no pasarán juntos la Navidad

Lourdes Montes ha abierto las puertas de su tienda, "Miabril" a una venta navideña de la colección del diseñador Miguel Palacio. Juntos, y acompañados por Alejandra Conde - socia del creador - nos han concedido una entrevista en la que la mujer de Francisco Rivera nos cuenta cómo pasarán las fiestas más entrañables del año, para las que apenas quedan dos semanas.

Alejandra, hija de Mario Conde, habla por primera vez de la nueva novia de su padre, Adriana Torres, y se confiesa feliz con la sevillana elegida por el exbanquero para compartir su vida.

- LOURDES: Buenos días. Esta es una iniciativa que se repite porque ya el año pasado tuvimos la presencia de Miguel Palacios y Alejandra con una colección de zapatos. Este año el motivo es una colección de ropa.

- MIGUEL PALACIOS: Pues mira, es una mini colección de vestidos camiseros y blusas. Son prendas muy sencillas, fáciles de poner, pero con tejidos una combinación de colores muy fácil, pero bastante elegante.

- CH: ¿Dirigido a todos los públicos?

- MIGUEL: Dirigido a todo el público al que le guste.

- CH: Y aprovechando que vienen estas fiestas y que, aunque estemos con la cosa de que nos vamos a quedar en casa, en casa también se puede vestir bien.

- ALEJANDRA CONDE: Estamos obligados y más este año con lo mal que lo estamos pasando, con todas las circunstancias, estamos obligados por pocos que seamos a estar estupendos. Tanto la mesa vestida con todo lo de 'Miabril', cómo nosotros vestidos.

- CH: ¿Cómo se plantean vuestras navidades? ¿En familia o solo los que estáis en casa?

- ALEJANDRA: Pues en familia y reducidos, ¿no? Yo creo que, como toda España, pero, de todas formas, en mi caso, siempre solemos ser en familia y reducidos, pero este año con todas las medidas todavía más.

- LOURDES: No queda más.

- CH: Vosotros, Lourdes, siempre tenéis una mesa... Los que os seguimos por las redes estamos deseando ver todos los que os juntáis.

- LOURDES: Este año no mucho... Es una pena, sí. Hay que dividirse, pero bueno, yo creo que hay que ser positivos y dentro de lo que cabe, aunque no estemos juntos, puedes llamar a cualquiera por teléfono y lo tienes. O sea, yo ahora mismo voy más allá porque hay mucha gente que no va a tener a sus seres queridos este año entonces a adaptarnos y a disfrutarlo de la mejor manera posible.

- CH: ¿Es posible que en tu familia se sumen dos miembros más cómo son Kiko e Irene ahora que hay tan buena relación entre los hermanos?

- LOURDES: Pues yo la verdad es que este año con la situación que tiene Irene le apetecerá estar con sus hermanas y apoyarse ahí. Además, no podemos ser más de seis de momento... Está la cosa complicada.

- CH: Las expectativas con el proyecto que estamos presentando hoy, ¿son altas? Porque el año pasado es verdad que se superaron y no sé si este año puede repercutir un poco la situación que vivimos o cómo lo veis. ¿Estáis positivos?

- MIGUEL: Sí, por supuesto, por eso estamos aquí. Pero dadas las circunstancias en las que estamos, cualquier iniciativa que estamos haciendo siempre es buena, ¿no?

- ALEJANDRA: Entendemos que la situación es complicada para todo el mundo y que bueno, que vengan aquí es una fidelización y te orgullece mucho por la situación para todo el mundo es complicada. Luego siempre nosotros venimos con todo el positivismo posible y con las mismas esperanzas.

- MIGUEL: Yo creo que Sevilla es la única ciudad que a pesar de las restricciones hay una forma de vivir, aunque sea para bajar a la calle, tiene cómo más ánimo y es más propicio para todo.

- CH: ¿Vais a aprovechar la escapada que habéis hecho de trabajo para quedaros aquí en Sevilla unos días más? Tú, por ejemplo, ver a tu padre y a Adriana.

- ALEJANDRA: Bueno, a mi padre lo vi ayer porque llegamos ayer por la noche, con lo cual ya lo he visto y le veré hoy, y le veré mañana. Y ya nada, nos vamos para Madrid porque yo como tengo niños pequeños, que tienen colegios, estudios y obligaciones extraescolares pues nada, a ocuparse de la familia. Venimos a trabajar.

- CH: Alejandra, ¿cómo lo veis? ¿Contento?

- ALEJANDRA: Encantado.

- CH: Has tenido entonces la oportunidad de conocer a Adriana.

- ALEJANDRA: Sí, claro, es estupenda y él está encantado. Ella es estupenda, él está feliz y nosotros por ellos más.

- CH: ¿Un deseo o un propósito para este año?

- ALEJANDRA: Pues cómo empresa seguir creciendo, seguir viniendo aquí para hacer todas las ventas todos los años que nos encante y bueno, que mejore la situación para todos desde el punto de vista de salud.